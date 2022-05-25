Денис Шмигадль зазначив, що збитки збільшуються з кожним днем.

Повномасштабна війна, яку розв'язала Російська Федерація, завдала українській економіці збитки у розмірі 600 мільярдів доларів. Розмір збитків збільшується з кожним днем війни.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Він вказав, що Україну доведеться відбудовувати в кілька етапів

"Перший - відновити понад 200 заводів і великих підприємств, 12 аеропортів і більше 1000 навчальних закладів, а також майже 300 мостів і шляхопроводів, які були пошкоджені, зруйновані або захоплені в результаті бойових дій через війну Росії проти України", - заявив Шмигаль

При цьому він вказав, що в Україні через бойові дії пошкоджено близько 25 тисяч кілометрів доріг, зруйновано 40 млн кв.м житлового фонду, але це ще не остаточні збитки.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Окупанти не тільки захоплювали військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й били по мирних жителях.

Станом на 19 травня загальна сума прямих задокументованих збитків інфраструктурі України становить майже 97,4 млрд дол. або 2,9 трлн грн.

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