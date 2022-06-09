Збройні сили України стійко тримають оборону та на певних ділянках ведуть наступальні дії.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.
"Підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати суттєвих втрат військам противника, стійко тримають оборону на всіх напрямках. На певних ділянках ведуть наступальні дії", - йдеться у повідомленні.
При цьому в районі населеного пункту Долина Донецької області артилерійські підрозділи Сил оборони завдали вогневого ураження по скупченню особового складу та військової техніки ворога. Втрати противника уточнюються.
Водночас на північно-західній околиці населеного пункту Тошківка українські воїни успішно відбили ворожий штурм.
Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ почала бомбити українські міста. Масово гине мирне населення України. В результаті Російський рубль "впав на дно" через множинні санкції, в тому числі обмеження на валюту, і розривів торгових зв'язків.
Наразі росіяни зосередили свої зусилля на кількох напрямках - Запорізькому, Херсонському, Донецькому та Луганському. При цьому розвідка Британії 9 червня повідомила, що на Донбасі бої тривають у Сєвєродонецьку, але за останні 48 годин Східна група військ Росії також, ймовірно, активізувала свої зусилля для просування на південь від Ізюма.