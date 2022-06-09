В районі населеного пункту Долина українські сили завдали вогневого ураження по скупченню особового складу та військової техніки ворога.

Збройні сили України стійко тримають оборону та на певних ділянках ведуть наступальні дії.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"Підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати суттєвих втрат військам противника, стійко тримають оборону на всіх напрямках. На певних ділянках ведуть наступальні дії", - йдеться у повідомленні.

При цьому в районі населеного пункту Долина Донецької області артилерійські підрозділи Сил оборони завдали вогневого ураження по скупченню особового складу та військової техніки ворога. Втрати противника уточнюються.

Водночас на північно-західній околиці населеного пункту Тошківка українські воїни успішно відбили ворожий штурм.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ почала бомбити українські міста. Масово гине мирне населення України. В результаті Російський рубль "впав на дно" через множинні санкції, в тому числі обмеження на валюту, і розривів торгових зв'язків.

Наразі росіяни зосередили свої зусилля на кількох напрямках - Запорізькому, Херсонському, Донецькому та Луганському. При цьому розвідка Британії 9 червня повідомила, що на Донбасі бої тривають у Сєвєродонецьку, але за останні 48 годин Східна група військ Росії також, ймовірно, активізувала свої зусилля для просування на південь від Ізюма.

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