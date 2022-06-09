Просування Росії на Ізюмському напрямку зупинилося з квітня після того, як українські сили добре використали місцевість.

На Донбасі бої тривають у Сєвєродонецьку, але за останні 48 годин Східна група військ Росії також, ймовірно, активізувала свої зусилля для просування на південь від Ізюма.

Про це йдеться у звіті британської розвідки.

Просування Росії на Ізюмському напрямку зупинилося з квітня після того, як українські сили добре використали місцевість, щоб уповільнити просування Росії.

"Росія, ймовірно, намагалася відновити Східну групу військ після того, як вони зазнали дуже великих втрат під час невдалого наступу на Київ, але її підрозділи, ймовірно, залишаються недостатніми", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що РФ прагне відновити темпи в цій сфері, щоб чинити подальший тиск на Сєвєродонецьк і дати собі можливість просунутися глибше в Донецьку область.

Раніше повідомлялося, що російські сили продовжують штурм українських позицій у Сєвєродонецьку. Водночас окупанти прагнуть обійти українські позиції в цьому районі з флангу, щоб уникнути необхідності зустрічного форсування річки Сіверський Донець.

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