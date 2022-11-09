За минулу добу Сили оборони України на різних напрямках збили 5 БпЛА "Ланцет" та 4 - "Орлан".

Генштаб підтверджує втрати російських окупантів у Запорізькій області 6 листопада.

Згідно з даними військових, знищено 15 одиниць військової техніки різного типу, поранено та вбито до півтори сотні окупантів.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 18 ударів. Під ураження потрапили 4 взводні опорні пункти, 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника.

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За минулу добу Сили оборони України на різних напрямках збили 5 БпЛА "Ланцет" та 4 - "Орлан". А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління та 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки окупантів.

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Росія осереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка і Новоселівське Луганської області та Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Кліщіївка, Майорськ, Новомихайлівка, Опитне, Павлівка, Первомайське, Соледар і Яковлівка на Донеччині.

Ударів російських окупантів зазнали райони понад 35 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

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