Російські військові використовують бомбардувальну, штурмову та винищувальну авіацію.

21 березня російські окупанти наростили свою авіаційну присутність в повітряному просторі України.

Як зазначено в повідомленні командування Повітряних Сил, окрім застосування багатьох безпілотних літальних апаратів, противник використовує бомбардувальну, штурмову та винищувальну авіацію, крилаті та балістичні ракети на різних напрямках.

"Авіацією Повітряних Сил здійснено десятки літаковильотів, із повітряними боями, перехопленнями та ударами по колонах та скупченню техніки рашистів.Протиповітряною обороною Повітряних Сил ЗС України сьогодні знищено чотири БпЛА, два вертольоти та кілька крилатих ракет (уточнюється)", - йдеться в повідомленні.

ППО Сухопутних військ інформує про ураження одного літака окупантів та двох безпілотників. Загалом 21 березня протиповітряної обороною знищено 1 літак, 2 вертольоти, 6 БпЛА та крилаті ракети.

Як УНІАН повідомляв раніше, в Міністерстві оборони Великобританії вважають, що наступ сил Російської Федерації в Україні уповільнився через нездатність взяти контроль у повітряному просторі.

"Росія не змогла отримати контроль у повітрі і головним чином покладається на дистанційну зброю, яка вистрілює з зони відносної безпеки у російському повітряному просторі, аби вражати цілі в межах України", - йшлося в повідомленні Міноборони.

За даними ООН, окупанти вбили в Україні вже більш як 900 мирних мешканців.

"Більшість зафіксованих жертв серед мирного населення сталася в результаті застосування зброї вибухової дії з великою площею ураження, в тому числі обстрілів з важкої артилерії і реактивних систем залпового вогню, ракетних і авіаційних ударів", - зазначили в ООН.

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