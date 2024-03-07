За даними Інституту, окупанти заявляють про неправдиві досягнення майже на всіх гарячих напрямках.

Російські окупанти просунулися в районі Куп'янська на тлі триваючих позиційних боїв на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.

Як ідеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW), геолоковані кадри показують, що російська піхота нещодавно просунулася на північну околицю Синьківки.

При цьому російські воєнкори розтрубили про те, що окупанти просунулися на кількасот метрів у глибину біля Терного (на захід від Кремінної) та захопили кілька незазначених українських опорних пунктів, хоча ISW не виявив підтвердження цьому твердженню.

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Аналітики зазначили, що позиційні бої тривали на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки; на північний захід від Сватового біля Табаївки; на захід від Кремінної в районі Ямполівки і Терного; і на південь від Кремінної в районі Білогорівки і Верхньокам'янська.

Також російські окупанти просунулися в районі Бахмута на тлі триваючих позиційних боїв. Російські пропагандисти повідомили про захоплення окупантами незазначеного лісового масиву на північ від Богданівки і незначно просунулися в районі Іванівського, хоча ISW не спостерігав візуальних свідоцтв просування РФ у жодному з цих районів.

Крім того, окупанти незначно просунулися на захід від Донецька на тлі триваючих позиційних боїв. Геолоковані кадри показують, що вони просунулися в Георгіївці, хоча пов'язаний із Кремлем воєнкор заявив, що окупанти навіть просувалися вулицями Геологічною, Лермонтовою і Залізною на південній околиці Красногорівки і досягли успіху в районі Перемоги. А інший російський воєнкор стверджував, що нібито росіяни просунулися в Новомихайлівці. Однак, як підкреслили аналітики ISW, візуальних підтверджень цим "досягненням" немає.

Війна в Україні: новини

ЗСУ отримали нову партію боєприпасів від західних партнерів, заявив ветеран АТО, військовий експерт Євген Дикий. За його словами, українська артилерія помітно активізувалася.

Водночас росіяни продовжують спроби просунутися під Авдіївкою. Як розповіли в 3-й штурмовій бригаді, зараз агресор стирає війська об село Орлівка, де ЗСУ закріпилися на новому оборонному рубежі.

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