Сьогодні глава ПВК "Вагнер" заявив, що через безпорадність Міноборони РФ може відправити своїх найманців в Бєлгородську область для битв з ополченцями. Пізніше він повторно "аргументував" свій план, наїхавши на місцевого губернатора Гладкова.

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин повторно аргументував свій "план" можливого заходу найманців у Бєлгородську область для боїв з ополченцями.

Відзначимо, що раніше колишній кухар Путіна обурився слабкістю Міноборони РФ та заявив, що сам наведе порядки в Бєлгородській області, якщо ситуація не зміниться. Пізніше у своєму Telegram він наїхав на місцевого губернатора В'ячеслава Гладкова, який повідомив про п'ятьох загиблих через бойові дії.

"Для чого ми брали Бахмут і перейменовували його в Артемівськ? Для чого десятки тисяч людей, наших російських хлопців, гинуть, просуваючись на захід? Для того щоб ми почали віддавати крок за кроком шматки Бєлгородської області, нашої споконвічно російської землі?",- заявив Пригожин.

Він також "за компанію" розкритикував "головних" генералів РФ Шойгу, Герасимова та Лапіна, заявивши, що вони повинні виправдатися перед росіянами за інцидент, а не замовчувати смерті.

Пригожин зазначив, що має намір вирішити, як і коли буде "мстити": "Коли закінчиться це мовчання і спроба замилити долі російських людей? Назвіть нам їх імена і прізвища, назвіть місце і дату, де буде поховання, щоб ми могли зняти головні убори та вшанувати їх пам'ять, а після цього вирішити, як і коли ми будемо мстити", - вказав він.

Пригожин натякнув, що відправить ПВК "Вагнер" в Бєлгородську область

Нагадаємо, що сьогодні колишній кухар Путіна розійшовся не на жарт у своїй критиці з приводу "слабкості" Міноборони Росії. Він дорікнув відомству, що його не турбує питання захисту російського народу та особливо підкреслив, що відносить до даної категорії і етнічних українців, які проживають в Бєлгородській області.

У цьому контексті Пригожин попередив, що готовий ввести в Бєлгородську область своїх найманців, щоб припинити "свавілля з захоплення територій Росії".

Зазначимо, що сьогодні Міноборони РФ через відчай та страх направило в Бєлгородську область команду спецназу. Як відомо, вже кілька днів партизани Легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу" ведуть в районі Шебекіно бої з силовиками РФ.

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