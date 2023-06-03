Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин повторно аргументував свій "план" можливого заходу найманців у Бєлгородську область для боїв з ополченцями.
Відзначимо, що раніше колишній кухар Путіна обурився слабкістю Міноборони РФ та заявив, що сам наведе порядки в Бєлгородській області, якщо ситуація не зміниться. Пізніше у своєму Telegram він наїхав на місцевого губернатора В'ячеслава Гладкова, який повідомив про п'ятьох загиблих через бойові дії.
"Для чого ми брали Бахмут і перейменовували його в Артемівськ? Для чого десятки тисяч людей, наших російських хлопців, гинуть, просуваючись на захід? Для того щоб ми почали віддавати крок за кроком шматки Бєлгородської області, нашої споконвічно російської землі?",- заявив Пригожин.
Він також "за компанію" розкритикував "головних" генералів РФ Шойгу, Герасимова та Лапіна, заявивши, що вони повинні виправдатися перед росіянами за інцидент, а не замовчувати смерті.
Пригожин зазначив, що має намір вирішити, як і коли буде "мстити": "Коли закінчиться це мовчання і спроба замилити долі російських людей? Назвіть нам їх імена і прізвища, назвіть місце і дату, де буде поховання, щоб ми могли зняти головні убори та вшанувати їх пам'ять, а після цього вирішити, як і коли ми будемо мстити", - вказав він.
Пригожин натякнув, що відправить ПВК "Вагнер" в Бєлгородську область
Нагадаємо, що сьогодні колишній кухар Путіна розійшовся не на жарт у своїй критиці з приводу "слабкості" Міноборони Росії. Він дорікнув відомству, що його не турбує питання захисту російського народу та особливо підкреслив, що відносить до даної категорії і етнічних українців, які проживають в Бєлгородській області.
У цьому контексті Пригожин попередив, що готовий ввести в Бєлгородську область своїх найманців, щоб припинити "свавілля з захоплення територій Росії".
Зазначимо, що сьогодні Міноборони РФ через відчай та страх направило в Бєлгородську область команду спецназу. Як відомо, вже кілька днів партизани Легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу" ведуть в районі Шебекіно бої з силовиками РФ.