Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин анонсував захід своїх найманців на територію Бєлгородської області заради "порятунку" етнічних українців.
Він пригрозив Міноборони РФ, що рушить у бій, якщо російські кадрові війська не наведуть там лад. Про це Пригожин повідомив у відповідь на запит видання "Накануне".
"Якщо Міністерство оборони найближчим часом не припинить те свавілля, яке триває по захопленню територій РФ, ми прийдемо в Бєлгородську область й захистимо наш російський народ", - вказав він.
Також Пригожин уточнив, що "російський народ" в його розумінні - це росіяни, дагестанці, чеченці, а також етнічні українці.
За його словами, для виконання відповідної "місії" йому не потрібен дозвіл глави Міноборони РФ Шойгу: "Очікувати запрошення і питати дозволу ми не будемо. Єдине, вимагатимемо боєприпаси, без них немає сенсу приходити".
У Білгородську область відправили спецназ для "розбірок"
Нагадаємо, що 1 червня загони партизанів Легіону "Свобода Росії" і "Російського добровольчого корпусу" оголосили про початок другого етапу спецоперації зі звільнення РФ від Путіна. Воїни провели танковий бій біля міста Шебекіно (Бєлгородська область) та обстріляли силовиків Міноборони РФ з "Градів".
Сьогодні Центр національного опору повідомив, що Міноборони РФ відправило на "розбірки" з партизанами в Білгородську область елітний спецназ. Йдеться про загін 322 центру Сил спеціальних операцій РФ "Сенеж".
Повідомляється, що РФ в переляку зняла з цього підрозділу всі оперативні завдання, щоб задіяти проти партизанських сил в Шебекіно.