Колишній кухар Путіна оголосив, що хоче врятувати етнічних українців та навести лад.

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин анонсував захід своїх найманців на територію Бєлгородської області заради "порятунку" етнічних українців.

Він пригрозив Міноборони РФ, що рушить у бій, якщо російські кадрові війська не наведуть там лад. Про це Пригожин повідомив у відповідь на запит видання "Накануне".

"Якщо Міністерство оборони найближчим часом не припинить те свавілля, яке триває по захопленню територій РФ, ми прийдемо в Бєлгородську область й захистимо наш російський народ", - вказав він.

Також Пригожин уточнив, що "російський народ" в його розумінні - це росіяни, дагестанці, чеченці, а також етнічні українці.

За його словами, для виконання відповідної "місії" йому не потрібен дозвіл глави Міноборони РФ Шойгу: "Очікувати запрошення і питати дозволу ми не будемо. Єдине, вимагатимемо боєприпаси, без них немає сенсу приходити".

У Білгородську область відправили спецназ для "розбірок"

Нагадаємо, що 1 червня загони партизанів Легіону "Свобода Росії" і "Російського добровольчого корпусу" оголосили про початок другого етапу спецоперації зі звільнення РФ від Путіна. Воїни провели танковий бій біля міста Шебекіно (Бєлгородська область) та обстріляли силовиків Міноборони РФ з "Градів".

Сьогодні Центр національного опору повідомив, що Міноборони РФ відправило на "розбірки" з партизанами в Білгородську область елітний спецназ. Йдеться про загін 322 центру Сил спеціальних операцій РФ "Сенеж".

Повідомляється, що РФ в переляку зняла з цього підрозділу всі оперативні завдання, щоб задіяти проти партизанських сил в Шебекіно.

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