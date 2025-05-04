У Києві постраждали 11 людей, серед них двоє дітей.

Вночі ворожі БпЛА масовано атакували Україну, є постраждалі, серед них діти. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

Так, за даними рятувальників, внаслідок атаки безпілотниками у Києві виникли руйнування та загоряння у трьох районах: Оболонському, Святошинському та Шевченківському. Загалом внаслідок атаки безпілотниками постраждало 11 осіб, з яких 2 дітей.

Раніше очільник КМВА Тимур Ткаченко уточняв, що в Оболонському районі Києва внаслідок російської атаки постраждало двоє дітей віком 14 та 17 років

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У Оболонському районі виникла пожежа у квартирі на останньому поверсі 12-поверхівки, полумʼя розповсюдилося на покрівлю, частково зруйноване перекриття. Також за іншою адресою загорілося 7 автомобілів біля житлового будинку.

У Святошинському районі пожежа виникла у трьох одноповерхових приватних житлових будинках. У Шевченківському - пошкоджено електроопору та дорожнє полотно під залізничним мостом.

Наразі всі пожежі ліквідовані, рятувальники продовжують ліквідувати наслідки атаки, зазначили у ДСНС.

Крім того, внаслідок обстрілу Черкас зафіксовано 5 пожеж за різними адресами у місті, постраждала одна людина. Значного пошкодження зазнали дві квартири на першому та другому поверхах 4-х поверхового гуртожитку.

Також начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що щонайменше вісім ворожих КАБів атакували прифронтовий Оріхів.

Внаслідок ударів зруйновані житлові будинки,попередньо, поранені двоє людей.

Російські атаки

Увечері 2 травня, Росія атакувала Харків, застосувавши ударні безпілотники з термобаричними бойовими частинами. Зазначається, що росіяни використали щонайменше 15 БпЛА, попередньо - типу "Герань-2". Внаслідок атаки відомо про понад 50 постраждалих, серед яких - двоє дівчаток 11 і 16 років. Люди дістали травми різного ступеня тяжкості та гострий шок.

Пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, навчальні заклади, автомобілі, підприємства, магазини.

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