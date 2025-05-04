Пожежі виникли і в Черкасах.

В ніч проти 4 травня російські окупанти вчергове тероризують Україну дронами. Під ударом перебуває, зокрема Київ.

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Оновлено 01:51: В Оболонському районі Києва внаслідок російської атаки постраждало двоє дітей віком 14 та 17 років. Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

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Оновлено 01:26: У Святошинському районі столиці зафіксовано одне звернення до медиків, інформує Кличко. Допомогу надали на місці.

Оновлено 01:00: В Оболонському районі Києва за іншою адресою горить 7 автомобілів.

Оновлено 00:56: Очільник КМВА Ткаченко заявив, що у Святошинському районі внаслідок падіння уламків БпЛА пожежа у трьох приватних будинках.

Тим часом глава Черкаської ОВА Ігор Табурець інформує про те, що через атаку дронів в обласному центрі сталося одразу кілька пожеж.

"Зокрема, пошкоджено гуртожиток. Там зайнялось в одній із квартир. Побиті вікна. За попередніми даними, травмованих немає", – додав він.

Як повідомляв раніше очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, у столиці працює ППО. У кількох районах зафіксовано падіння уламків: у Святошинському, Шевченківському та Оболонському.

"В Оболонському районі внаслідок падіння уламків сталося займання автомобіля. Також сталося займання на верхніх поверхах житлового будинку", – заявив він.

У мережі публікують кадри, на яких чути вибухи, а також видно пожежу.

Зазначимо, що ворожі дрони фіксуються також на Харківщині.

Атаки РФ по Україні

Попри заяви про готовність до досягнення миру, росіяни продовжують тероризувати мирні українські населені пункти. На Донеччині 3 травня загинули щонайменше 2 людини: у Мирнограді росіяни вбили 56-річного чоловіка, пошкодили 6 приватних будинків, також загинув 69-річний житель Комара, повідомляють в ОВА.

Під постійними ударами РФ перебуває і Херсонщина. У центрі Херсона росіяни вбили людину, ще двоє осіб поранені.

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