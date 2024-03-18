Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному засобу ППО противника.

Упродовж доби авіація Сил оборони завдала ударів по дев'яти районах зосередження особового складу та озброєння російських окупантів.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні. "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу ППО противника", - йдеться у повідомленні.

Водночас, як зазначається, ворог завдав 5 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 60 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки.

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За даними Генштабу, упродовж доби російські окупанти атакували майже на всіх напрямках фронту. На фронті зафіксовано 56 бойових зіткнень. На Куп’янському напрямку ворог здійснив 3 безуспішних штурми позицій Сил оборони. На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 4 атаки противника. На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак противника. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 7 атак ворога. На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 21 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 7 разів, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області. На Херсонському напрямку протягом доби ворогом здійснено 3 атаки на позиції наших військ на лівому березі Дніпра.

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