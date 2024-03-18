Упродовж доби авіація Сил оборони завдала ударів по дев'яти районах зосередження особового складу та озброєння російських окупантів.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні. "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 засобу ППО противника", - йдеться у повідомленні.
Водночас, як зазначається, ворог завдав 5 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 60 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки.
Війна в Україні: новини
За даними Генштабу, упродовж доби російські окупанти атакували майже на всіх напрямках фронту. На фронті зафіксовано 56 бойових зіткнень. На Куп’янському напрямку ворог здійснив 3 безуспішних штурми позицій Сил оборони. На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 4 атаки противника. На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак противника. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 7 атак ворога. На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 21 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку ворог 7 разів, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області. На Херсонському напрямку протягом доби ворогом здійснено 3 атаки на позиції наших військ на лівому березі Дніпра.