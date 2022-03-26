Воїни 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади показали, як знищують окупантів разом з технікою.
Відео солдати виклали на своїй офіційній сторінці на Facebook. У ролику показується, що серед поля стояла бойова машина російських інтервентів. Біля неї знаходилося як мінімум кілька супротивників — точну кількість не вдається визначити через якість опублікованих кадрів.
Через кілька секунд на відео демонструється, як Січеславська бригада влучним ракетним ударом знищила техніку. Прицільний залп також усунув ворогів, які опинилися в епіцентрі вибуху.
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