Десантні війська України продовжують виконувати свою роботу.

Воїни 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади показали, як знищують окупантів разом з технікою.

Відео солдати виклали на своїй офіційній сторінці на Facebook. У ролику показується, що серед поля стояла бойова машина російських інтервентів. Біля неї знаходилося як мінімум кілька супротивників — точну кількість не вдається визначити через якість опублікованих кадрів.

Через кілька секунд на відео демонструється, як Січеславська бригада влучним ракетним ударом знищила техніку. Прицільний залп також усунув ворогів, які опинилися в епіцентрі вибуху.

Нагадаємо, сьогодні Збройні сили України домоглися відчутних успіхів у Харківській області. Вони звільнили кілька населених пунктів у напрямку Малої Рогані.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: