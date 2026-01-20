Вони дуже креативні: в BI розповіли, як українські військові дивують виробників дронів

Солдати не передовій стали генератором ідей по вдосконаленню безпілотних наземних і повітряних апаратів.

Український виробник наземних дронів здивований винахідливістю військових, зокрема використанням літаючих дронів для скидання наземних ближче до російських позицій, повідомляє Business Insider.

В Україні, йдеться у публікації, зростає армія наземних роботів, які можуть евакуювати поранених, підірвати всередині або обстрілювати російські позиції, встановлювати або знімати міни, перевозити вантажі та збирати розвіддані. Це сектор бойових технологій, де Україна швидко експериментує, а західні армії уважно стежать.

Генеральний директор компанії-виробника наземних дронів Ark Robotics на псевдо Ачи стверджує, що українські солдати продемонстрували "деякі справді божевільні ідеї, про які я ніколи не міг уявити, що ви здійсните".

Один із прикладів полягає у поєднанні маленького наземного робота Ark з більшим повітряним дроном, який піднімає свого "побратима", а потім "скидає його з неба" в потрібному місці. Ачі каже, що був дуже здивований, побачивши це:

"Що за чорт? Чому? А тоді все швидко стало зрозуміло. Мета проста: швидко покласти інструмент на землю, не наражаючи людину на небезпеку. Солдати постійно нас дивують. Вони дуже креативні".

Авіаційні дрони є значно більш поширеними і здатні швидко долати великі відстані. А використання їх для транспортування наземних допомагає вирішувати завдання, які окремо не вирішить ні повітряний ні наземний робот.

Маленькі наземні роботи можуть виконувати завдання, які іноді є складними для повітряних дронів. Вони можуть заїжджати в російські землянки або інші позиції для збору розвідданих або доставки вибухівки. Вони також можуть бути точнішими при стрільбі з встановленої зброї, і їх легше приховати біля російських позицій, ніж авіаційні дрони, які шумлять і мають зависати над головою.

Арчі описав таку тактику як один із прикладів того, як швидко розвиваються технології та тактика на полі бою в Україні.

"Зараз відбувається так багато інновацій, що важко зрозуміти", - сказав він.

Також Ачі заявив, що важливість наземних роботів його свого часу здивувала. У 2023 році це був "випадковий побічний проєкт", але Ark зосередився на цій технології.

Як українці застосовують новітнє озброєння

Інші виробники зброї також були здивовані застосуванням українцями новітнього озброєння.

Засновник і генеральний директор естонської компанії Milrem Robotics Кулдар Вяерсі, яка виробляє наземних роботів для українських військ, що українські солдати використовували їх несподівано.

"Креативність українських військових справді заслуговує на повагу", - сказав він, додавши, що спосіб використання роботів компанії в Україні змусив її внести зміни у конструкцію.

Компанії-виробники, зазначається у публікації, тримають зворотний зв'язок з військовими, часто через групові чати, відеодзвінки та прямі візити до передових підрозділів.

Що ще відомо про наземні дрони

Як повідомлялося, українські військові навчилися застосоувавти наземні дрони у наступальних операціях. Зокрема, бійці за допомогою наземного роботизованого комплексу підірвали укриття, де переховувався ворог.

"Підірвали КАБом. Особлива пікантність ситуації - КАБ був російський, добрі люди знайшли його і допомогли нам з добротою повернути росіянам", - зазначив один з розробників операції командир взводу логістично-евакуаційних безпілотних наземних комплексів 100 ОМБр Сергій Чуріков.

