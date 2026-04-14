Нові дрони змінюють поле бою і дають Україні перевагу на фронті, - Fortune

Україна швидше адаптується та впроваджує нові розробки.

Постійні інновації України у сфері безпілотників забезпечують її війську дедалі відчутнішу перевагу на полі бою та завдають серйозних ударів як по армії Росії, так і по її економіці, пише Fortune.

Попри те, що на початку повномасштабного вторгнення РФ мала чисельну перевагу, згодом її було нівельовано завдяки західній допомозі та стрімкому розвитку дронів, які нині спричиняють більшість втрат, йдеться у статті.

Як зазначається, обидві сторони активно модернізують свої безпілотники, однак Україна демонструє швидші темпи інновацій і, за останніми оцінками, змогла перехопити ініціативу.

Відео дня

За даними Інституту вивчення війни, нові розробки українських дронів не лише створюють труднощі для російських військ на фронті, а й змінюють баланс сил на користь України. Удосконалення безпілотників призвело до зростання втрат РФ у 2026 році порівняно з 2025-м, коли вони вже сягали приблизно 30 тисяч осіб щомісяця.

Крім того, нові технології дозволяють ефективніше вражати російські системи ППО та перехоплювати ворожі дрони. У результаті темпи просування російських військ сповільнилися, що відкриває Україні можливості для контратак.

Згідно з оцінками аналітиків, Україна активно розвиває власну індустрію безпілотників за підтримки західних партнерів. Зокрема, повідомляється про використання нових дронів із елементами штучного інтелекту, які стійкі до засобів радіоелектронної боротьби, складніше виявляються та мають більшу дальність дії.

Натомість Росія робить ставку на масове виробництво обмеженої кількості моделей, що стримує інновації. Додатковим фактором називають інертність військового керівництва.

Колишній директор ЦРУ Девід Петреус прогнозує, що Україна може сформувати один із найпотужніших оборонно-промислових комплексів серед демократичних країн. За його словами, йдеться не лише про повітряні, а й наземні та морські безпілотні системи. Він також відзначив високу швидкість оновлення технологій: програмне забезпечення модернізують менш ніж за тиждень, а апаратні рішення – кожні кілька тижнів.

Удари вглиб Росії та економічні наслідки

Нові українські дрони дозволяють завдавати ударів глибоко в тилу РФ, зокрема по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Аналітики звертають увагу на атаки на порт Новоросійськ у Чорному морі, а також на нафтотермінали в Балтійському морі – Приморськ і Усть-Луга, через які раніше проходило близько 45% морського експорту російської нафти.

За повідомленнями, внаслідок ударів по Приморську було знищено нафтопродуктів приблизно на 200 мільйонів доларів, а експорт нафтохімічної нафти з Усть-Луги наприкінці березня скоротився приблизно на 70%.

У ISW наголошують, що розширення української кампанії далекобійних ударів по нафтовій інфраструктурі використовує перевантаженість російської ППО та завдає відчутної шкоди експортним можливостям РФ.

У підсумку поєднання інновацій, адаптації та системних ударів створює накопичувальний ефект, який послаблює російські сили як на фронті, так і в економічній площині.

Нові розробки в Україні

Як писав УНІАН, в України зʼявилася нова ракета-дрон Areion - модифікація ракети-дрона "Паляниця" від КБ "Луч". Вона має бойову частину до 120 кг і дальність польоту до 600 км. Постачається в контейнері для запуску з установки комплексу "Нептун", також її можна запускати з причепа чи напів причепа.

Також президент зеленський повідомив, що уперше в історії російсько-української війни ворожу позицію було взято виключно безпілотними платформами. Було задіяно наземні роботизовані комплекси та дрони.

