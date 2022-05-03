Ці машини також можуть перевозити працівників для відновлення критичної інфраструктури.

Уряд Великобританії відправляє в Україну 13 броньованих машин для евакуації людей із районів на сході країни, які знаходяться Під обстріласи окупантів.

Про це повідомила міністр закордонних справ Ліз Трасс, передає радіо Свобода.

Ці машини також можуть перевозити працівників для відновлення критичної інфраструктури. Поставка цих транспортних засобів є прямою відповіддю на запит уряду України, заявили в британському кабінеті міністрів.

"Ця пожертва бронетехніки допоможе захистити невинних українців, які намагаються врятуватися від російських обстрілів, і підтримати українських працівників, які виконують життєво важливу роботу", – сказала Трасс.

За даними британського уряду, транспортні засоби почнуть прибувати на схід України найближчими днями.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон сьогодні анонсував передачу Україні протикорабельних ракет Brimstone, зенітних систем Stormer і 300 млн фунтів на іншу військову допомогу. Він пообіцяв продовжувати разом з іншими дружніми країнами постачати Україні допомогу в озброєнні, фінансах і гуманітарній підтримці.

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