За словами очільника української розвідки, російські розвідувальні служби зазнали провалу на початку повномасштабного вторгнення.

Підходячи до третьої річниці повномасштабного вторгнення і по суті 11 річниці війни, керівництво Російської Федерації усвідомило, яку страшну помилку воно зробило у 2022 році. Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов під час Форуму "Україна. Рік 2025".

"Чому страшну? Тому що вони визнали, що базувалися на абсолютно неправдивих даних. Це повний провал їхніх розвідувальних служб, які своєю чергою базувалися на даних агентури, яка працювала тут в Україні. По факту просто списувались величезні кошти на це", - підкреслив Буданов.

За його словами, базуючись на абсолютно неправдивій інформації, російські аналітики робили "ненормальні висновки", які призвели до того, що вже три роки триває повномасштабна війна, коли росіяни думали захопити Україну за 3-10 діб.

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"Це, мабуть, найцікавіше з того, що я вам хотів сьогодні сказати. В цілому, стосовно ситуації, перш за все, РФ не відмовляється від досягнення своєї стратегічної мети. На жаль, треба буде з цим жити. Те, що їм це не вдається - це очевидно, оскільки війна триває вже майже 11 років. Просування є, але темпи абсолютно не такі, які вони собі ставили за мету. Проблеми є в них, є в нас, але не треба впадати у відчай", - зауважив очільник ГУР.

Війна в Україні - останні новини

Раніше видання CNN оцінило, скільки територій втратила Україна з початку війни. За підрахунками журналістів, наша держава втратила у 2022 році 11% своєї території. Водночас якщо врахувати землі, вже захоплені Росією і підтримуваними Росією сепаратистами від початку конфлікту в 2014 році (Крим і частина Донбасу), то загальна площа втрачених Україною земель становить близько 18%.

Водночас речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук заявив, що в окупованому Криму російські військові під виглядом навчань можуть влаштовувати контрдиверсійні заходи для пошуку українських патріотів. Він зазначив, що у Криму залишається велика кількість українських громадян, які підтримують свою державу.

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