Україна за три роки втратила понад десяту частину своїх територій.

Україна за три роки від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році втратила 11% своїх територій. Про це йдеться в аналізі CNN на підставі даних Інституту вивчення війни.

"На початку війни Україна втримала російські війська від захоплення своєї столиці, Києва, а потім здобула перемоги в деяких частинах Харківської та Херсонської областей. Але вона також зазнала великих втрат у східних районах навколо Донецька і Бахмута", - ідеться в статті.

При цьому, якщо врахувати землі, вже захоплені Росією і підтримуваними Росією сепаратистами від початку конфлікту в 2014 році (Крим і частина Донбасу), загальна площа втрачених Україною земель становить близько 18%, підрахував CNN.

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Як зазначає видання, Україна змогла утримати, а в деяких випадках і відбити назад захоплені території, багато в чому завдяки військовій допомозі від західних союзників. В інфографіці CNN зазначено, що США були найбільшим джерелом фінансування України від початку війни 2022 року, надавши 47% усього обсягу допомоги. Від Євросоюзу Україна отримала 32% і ще 20% від інших країн - зокрема, від Великої Британії, Канади, Японії.

Також мільйони українців були змушені покинути свої домівки, переселившись або в інші частини України, або в інші країни. За даними Агентства ООН у справах біженців на кінець 2024 року, в Європі мешкає трохи більше ніж 6,3 мільйона українських біженців, зокрема приблизно 1,2 мільйона в Німеччині, майже 1 мільйон у Польщі та 390 000 у Чеській Республіці. За останніми оцінками ООН станом на червень 2024 року в Російській Федерації проживало 1,2 мільйона українських біженців.

Окуповані території

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський допустив прямий обмін територіями з Росією для завершення війни.

За його словами, якщо президент США Дональд Трамп зможе посадити Україну і Росію за стіл переговорів, то Київ може запропонувати Москві прямий обмін територіями, віддавши захоплені землі в Курській області. При цьому Зеленський зазначав, що поки не знає, яку частину окупованих Росією територій Україна попросить натомість.

Раніше видання The Independent прогнозувало, що за нинішніх тенденцій Росія до кінця року цілком зможе захопити частину Донбасу, що залишилася.

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