В ОП назвали 'вкидом' заяву ЗМІ про наказ Зеленського готуватись ще до 2-3 років війни

На зустрічі Зеленського з парламентською фракцією йшлося про те, що треба зосереджувати увагу на тому, що імовірно ще півроку буде активна фаза бойових дій.

В Офісі президента України відреагували на матеріал видання The Economist про те, що Україні нібито треба бути готовою ще воювати кілька років. Про це журналістам повідомив радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин.

Зокрема, радник відреагував на твердження в іноземних медіа про те, що нібито президент України сказав про необхідність бути готовими воювати ще 2-3 роки.

"Та це ж той самий вкид, який вже був", - наголосив Литвин, маючи на увазі схоже повідомлення в ЗМІ, яке вже поширювалося ще у лютому.

За словами радника президента, наразі розглядається термін можливої тривалості бойових дій до листопада.

"Може, людям треба було щось використати як носій для інших меседжів в цьому тексті про те, як все типу погано… Тільки ж оце на зустрічі з фракцією Президент говорив, шо треба сфокусуватись на півроку до листопада. Оцей строк є", - підкреслив Литвин.

Що цьому передувало

За даними видання The Economist, оприлюдненими 26 травня, Зеленський начебто наказав готуватись до ще 2-3 років війни.

Водночас, у лютому політичний кореспондент газети The Wall Street Journal Боян Панчевський з посиланням на джерела стверджував, що Зеленський дав доручення своїм радникам розробити детальний план воєнних дій на наступні три роки.

Тоді в Офісі президента України цю інформацію назвали "тупим фейком".

