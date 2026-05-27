В ОП назвали 'вкидом' заяву ЗМІ про наказ Зеленського готуватись ще до 2-3 років війни

В Офісі президента України відреагували на матеріал видання The Economist про те, що Україні нібито треба бути готовою ще воювати кілька років. Про це журналістам повідомив радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин.
Зокрема, радник відреагував на твердження в іноземних медіа про те, що нібито президент України сказав про необхідність бути готовими воювати ще 2-3 роки.
"Та це ж той самий вкид, який вже був", - наголосив Литвин, маючи на увазі схоже повідомлення в ЗМІ, яке вже поширювалося ще у лютому.
За словами радника президента, наразі розглядається термін можливої тривалості бойових дій до листопада.
"Може, людям треба було щось використати як носій для інших меседжів в цьому тексті про те, як все типу погано… Тільки ж оце на зустрічі з фракцією Президент говорив, шо треба сфокусуватись на півроку до листопада. Оцей строк є", - підкреслив Литвин.
Що цьому передувало
За даними видання The Economist, оприлюдненими 26 травня, Зеленський начебто наказав готуватись до ще 2-3 років війни.
Водночас, у лютому політичний кореспондент газети The Wall Street Journal Боян Панчевський з посиланням на джерела стверджував, що Зеленський дав доручення своїм радникам розробити детальний план воєнних дій на наступні три роки.
Тоді в Офісі президента України цю інформацію назвали "тупим фейком".