Сьогодні росіяни знову вдарили по будівлі Сумської обласної військової адміністрації, внаслідок чого постраждали люди.
Як повідомила Сумська ОВА, з уламковим пораненням госпіталізували 75-річну жінку. Іншим людям надається необхідна допомога, задіяні всі екстрені служби.
В ОВА нагадали, що у п’ятницю й суботу ворог уже атакував будівлю адміністрації ударними дронами.
"Сьогодні – нова спроба знищити. Росія системно б’є по цивільній та адміністративній інфраструктурі, прагнучи залякати людей і дестабілізувати регіон. Низка ударів по будівлі адміністрації свідчать, що ворог може продовжити спроби її знищення. Тому просимо зважати на безпеку й під час повітряних тривог утримуватися від перебування поруч з адміністративними будівлями та обʼєктами критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
РФ тестує на Сумах безпілотники "Італмас"
Російські окупаційні війська влаштували в Сумах "тестовий полігон" для випробувань дронів "Італмас". Фахівець із систем зв'язку, РЕБ і радіоелектронної розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що російський БПЛА "Італмас" став справжньою бідою для Сум.
"Росіяни фактично влаштували там тестовий полігон для випробувань цього БПЛА. І не сумнівайтеся, вони перенесуть досвід на інші фронти. "Італмас" – це не КУБ, з яким його постійно плутають військові. У нього гвинт спереду, і це чітко видно на відео", – зауважив він.
"Флеш" підкреслив, що ці дрони передають пілотам, які ними керують, аналогову картинку. Завадити це робити може комплекс РЕБ для придушення відео на діапазоні 3.3 ГГц, додав фахівець.