Влада просить містян не перебувати біля адмінбудівель та обʼєктів критичної інфраструктури під час повітряних тривог.

Сьогодні росіяни знову вдарили по будівлі Сумської обласної військової адміністрації, внаслідок чого постраждали люди.

Як повідомила Сумська ОВА, з уламковим пораненням госпіталізували 75-річну жінку. Іншим людям надається необхідна допомога, задіяні всі екстрені служби.

В ОВА нагадали, що у п’ятницю й суботу ворог уже атакував будівлю адміністрації ударними дронами.

Відео дня

"Сьогодні – нова спроба знищити. Росія системно б’є по цивільній та адміністративній інфраструктурі, прагнучи залякати людей і дестабілізувати регіон. Низка ударів по будівлі адміністрації свідчать, що ворог може продовжити спроби її знищення. Тому просимо зважати на безпеку й під час повітряних тривог утримуватися від перебування поруч з адміністративними будівлями та обʼєктами критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

РФ тестує на Сумах безпілотники "Італмас"

Російські окупаційні війська влаштували в Сумах "тестовий полігон" для випробувань дронів "Італмас". Фахівець із систем зв'язку, РЕБ і радіоелектронної розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що російський БПЛА "Італмас" став справжньою бідою для Сум.

"Росіяни фактично влаштували там тестовий полігон для випробувань цього БПЛА. І не сумнівайтеся, вони перенесуть досвід на інші фронти. "Італмас" – це не КУБ, з яким його постійно плутають військові. У нього гвинт спереду, і це чітко видно на відео", – зауважив він.

"Флеш" підкреслив, що ці дрони передають пілотам, які ними керують, аналогову картинку. Завадити це робити може комплекс РЕБ для придушення відео на діапазоні 3.3 ГГц, додав фахівець.

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