Як пише Forbes, у Часовому Яру ймовірні більш жорстокі бої за територію, оскільки росіяни прагнуть розширити свої успіхи в одному з небагатьох місць, де вони взагалі просуваються вперед.

4 квітня російські війська почали атаку на Часів Яр на сході України. Через три місяці вони нарешті захопили мікрорайон "Канал". При цьому, як пише Forbes, захоплення цієї крихітної частини міста обійшлося росіянам у тисячі жертв.

"За наявними даними, з початку кампанії в Часовому Яру російські військові втратили 99 000 осіб. І хоча не всі вони загинули в Часовому Яру і навколо нього, але безумовно значна частина загинула", - пише видання.

Як зазначає генерал австралійської армії у відставці Мік Раян, хоча Росія домоглася певних успіхів, але це далося їй величезною ціною.

Відео дня

"Витративши стільки життів заради такої незначної вигоди, Росія, "схоже, втратила свій останній шанс завдати вирішального удару по Україні в цій війні", - додав Раян.

Як пише Forbes, найімовірніше надалі на фронті збережеться тенденція останніх кількох місяців. Російські війська просуватимуться вперед, зазнаючи величезних втрат у людях і техніці, тоді як українські війська зазнають набагато менших втрат. За кожне захоплене місто або навіть район росіяни ховають десятки тисяч своїх солдатів.

Незважаючи на захоплення силами РФ частини Часового Яру, український гарнізон у місті не припиняє битися і відступив на кілька кварталів на захід. Як зазначає аналітик видання, оборонні позиції на західному боці каналу легше захищати, адже перед безпосереднім наступом на українські позиції росіяни мусять спершу перетнути канал - незручний, хоч і не неможливий маневр.

Як пише Forbes, декого може здивувати той факт, що український гарнізон протримався в ізольованому і вразливому районі каналу так довго. Ще наприкінці травня українська аналітична група Frontelligence Insight передбачила, що Часів Яр "зрештою буде втрачено для російських військ". Але гарнізон бився ще шість тижнів.

ЗСУ допомогло те, що в середині квітня адміністрація президента США Джо Байдена знову почала постачати боєприпаси в Україну.

"Українській обороні допомогло й те, що внаслідок важких втрат російські полки та бригади слабшають. Це відбувається тому, що темпи втрат змушують Москву спішно відправляти на фронт нові війська без належного керівництва, підготовки та спорядження", - пише Forbes.

Як пояснює Раян, Росія не в змозі створити більш якісні та великі сили, які могли б проводити більш масштабні наступальні операції.

"Українських солдатів, які захищають Часів Яр, це мало втішає. Вони ведуть бої квартал за кварталом, незалежно від ширшого стратегічного контексту. І в Часовому Яру ймовірні більш жорстокі бої за територію, оскільки росіяни прагнуть розширити свої успіхи в одному з небагатьох місць, де вони взагалі просуваються вперед", - пише Forbes.

Ситуація в Часовому Яру - новини

Днями стало відомо, що Силам оборони України довелося відійти з мікрорайону "Канал" у місті Часів Яр. Причиною цього стало знищення російськими загарбниками українських позицій.

Як зазначив представник пресслужби 24 ОМБр ім. короля Данила Іван Петричак, із відходом українських військ із мікрорайону "Канал" нічого кардинально не змінилося, оскільки "плани наші утримувати це місто не зміняться".

Вас також можуть зацікавити новини: