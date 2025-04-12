Ворог не припиняє спроб розширити зону боїв на території України.

Російські військові не припиняють обстріли прикордонних областей (Сумської, Чернігівської та Харківської) та намагаються розширити зону боїв на території України. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Ворог не припиняє обстрілювати ці три області, і кількість випущених снарядів не зменшується, а навпаки збільшується", - сказав він.

За словами Демченка, більшість обстрілів припадає на Сумщину та Харківщину. Ворог в основному застосовує удари за допомогою дронів - скиди, FPV-дрони і дрони на оптоволокні.

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"Найбільш загрозлива ситуація залишається у межах Сумської та Харківської областей. Якщо говорити про Харківщину, то це ті напрямки, де ворог ще минулого року почав наступальні дії - Вовчанськ і Липці", - зазначив речник.

Він наголосив, що зараз противник не припиняє спроб розширити зону боїв на території України, проводячи штурмові дії, залучаючи техніку та особовий склад, але завдяки діям українських воїнів не може досягти своїх цілей.

Також речник ДПСУ розповів, що у Сумській області окупанти продовжують тактику застосування ворогом малих штурмових груп.

"Ті дії, які ворог вчиняє у напрямку населених пунктів Новеньке, Басівка і Журавка, застосовуючи малі штурмові групи, певно, не маючи достатньої кількості або ж уберігаючи свою техніку, ворог зараз не застосовує колони броньованої техніки для того, щоб штурмувати наш кордон", - підкреслив Демченко.

За його словами, ворог застосовує саме малі штурмові групи, які засилає на територію України для того, щоб вони могли закріпитися, створити "сіру зону" і перекинути зону активних боїв саме на територію Україну.

"Але наші воїни наносять ураження цим групам, застосовуючи все наявне озброєння", - наголосив речник ДПСУ.

Наступ РФ на Сумщину та Харківщину - що відомо

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що наступ Росії на Сумську та Харківську області, про який раніше говорив президент Володимир Зеленський, вже розпочався. Мета ворога - створення буферної зони на території Харківської, Сумської та Чернігівської областей.

Водночас генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко назвав цілі РФ на Сумщині. За його словами, окупанти хочуть створити у цих регіонах буферну зону, а також отримати сильнішу позицію під час майбутніх перемовин.

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