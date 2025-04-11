Росія хоче створити оточення чи напівоточення Сум, - ВВС

Наразі українське командування відправляє у цей регіон підкріплення, щоб зірвати плани ворога.

Президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявили про початок нового російського наступу на Сумщині та Харківщині. Як пише BBC, безпосередньої загрози для Харкова нема, але Суми під загрозою.

З кінця лютого російські війська, розвиваючи наступ на Курщині, змогли перейти лінію державного кордону і зав'язати бої в селах Сумської області. Наразі бойові дії ведуться в районі сіл Басівка, Новеньке, Журавка, Веселівка. Максимальна глибина вклинення російської армії по фронту складає до 7 км, а ширина – 25 км.

За даними ВВС, в останні тижні командування ЗСУ перекидає додаткові підрозділи на цей напрям, щоб стримати противника.

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Джерело видання в українському Генштабі каже, що задум Кремля – створити буферну зону на Сумщині та загрожувати обласному центру.

"Одна з цілей – це створити оточення чи напівоточення Сум", – заявив співрозмовник.

Саме для недопущення цього ЗСУ все ще утримують залишки плацдарму на Курщині в районі сіл Олешня та Горналь та почали 18 березня обмежену операцію на стику Бєлгородської і Курської областей. Українцям з боями, але вдалося продавити російську оборону та створити плацдарм в районі сіл Демидівка та Поповка.

Наступ Росії

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, шо російські окупанти готуються до нових наступів на Сумську, Харківську та Запорізьку області.

Днями головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Росія фактично вже почала свій наступ на Сумщину та Харківщину.

Як відомо, раніше окупанти заявляли про захоплення українського селища Басівка, однак прикордоннники повідомляи, що відбивають населений пункт.

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