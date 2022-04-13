Вони мають намір зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та іншими українськими чиновниками.

Президенти Естонії, Латвії, Литви та Польщі сьогодні залізницею прибули до Києва.

Про це повідомляє посольство Естонії в Україні в мікроблозі Twitter.

Президент Естонії Алар Каріс, президент Польщі Анджей Дуда, президент Литви Гітанас Науседа і президент Латвії Егілс Левітс прибули до Києва, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та іншими чиновниками.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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