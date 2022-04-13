Президент Естонії Алар Каріс, президент Польщі Анджей Дуда, президент Литви Гітанас Науседа і президент Латвії Егілс Левітс прибули до Києва / скріншот Twitter

Президенти Естонії, Латвії, Литви та Польщі сьогодні залізницею прибули до Києва.

Про це повідомляє посольство Естонії в Україні в мікроблозі Twitter.

Президент Естонії Алар Каріс, президент Польщі Анджей Дуда, президент Литви Гітанас Науседа і президент Латвії Егілс Левітс прибули до Києва, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та іншими чиновниками.

Війна проти України:

  • 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
  • 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
  •  Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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