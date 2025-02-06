У районі аеродрому спалахнула пожежа.

Уночі невідомі дрони атакували місто Приморсько-Ахтарськ, де розташований військовий аеродром.

Місцеві жителі Краснодарського краю та російські телеграм-канали повідомили про пожежу в районі летовища. Зі слів очевидців, вони чули проліт щонайменше трьох БПЛА.

А ось місцева влада приліт поки не коментує. А влада Ростовської та Астраханської областей РФ уже відрапортувала про атаки дронів, але про наслідки не повідомила, пише Бі-бі-сі.

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Нагадаємо, в липні минулого року українські дрони вже прилітали на цей аеродром. Тоді внаслідок атаки поранення дістав один російський військовий.

Атаки на російські об'єкти

Минулої ночі українські дрони також прилітали в Краснодарський край. Їхньою ціллю був нафтопереробний завод. Унаслідок прильоту на об'єкті виникла пожежа.

А в ніч на 14 січня оператори 14-го окремого полку БпАК Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони вдарили по інфраструктурі військового аеродрому "Енгельс-2". Як повідомили у пресслужбі полку, на цьому аеродромі базуються літаки Ту-95МС і Ту-160 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії. Крім того, внаслідок ураження на території нафтобази "Кристал" знову сталося загоряння цистерн із рідкісним авіаційним паливом для бомбардувальників Ту-160, які Росія використовує для терору проти цивільного населення України.

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