Авіація сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу. Там додали, що наша авіація також розтрощила два зенітно-ракетних комплекси росіян.
Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях та два пункти управління російських окупантів.
Також у Генштабі зауважили, що протягом доби ворог завдав три ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та мирних населених пунктах. "На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки", - повідомили в Генштабі.
Там попередили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.
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