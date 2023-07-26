Наша авіація завдала 11 ударів по районах скупчення живої сили росіян.

Авіація сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу. Там додали, що наша авіація також розтрощила два зенітно-ракетних комплекси росіян.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях та два пункти управління російських окупантів.

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Також у Генштабі зауважили, що протягом доби ворог завдав три ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та мирних населених пунктах. "На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки", - повідомили в Генштабі.

Там попередили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Війна в Україні: новини

Російські загарбники сьогодні увечері запустили крилаті ракети з 12 бомбардувальників Ту-95МС. Ракети запущено з району Каспійського моря.

У низці областей оголошено повітряну тривогу. Робота ППО чутна в Хмельницькій області.

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