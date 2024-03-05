Також успішно відпрацювали по ворогу підрозділи ракетних військ.

Упродовж поточної доби українська авіація завдала потужних ударів по російських окупантах.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні, було завдано ударів по 11 районах зосередження особового складу противника. Успішно вдарили по ворожих цілях і підрозділи ракетних військ.

Так, було завдано ураження по одному району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, одному складу боєприпасів, одному зенітному ракетному комплексу "Бук-М1" та одному радіолокаційному комплексу розвідки і контролю стрільби "Зоопарк-1".

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Водночас, як заявили в Генштабі, ворог завдав два ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 95 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення.

Втрати Росії в Україні

Станом на ранок, 5 березня, загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти українців за добу перетнули дві "червоні лінії". Так, Силами оборони "мінусовано" за минулу добу ще 1 070 супротивників, тож загалом на українській землі вже знищено 419 020 окупантів.

Також, за даними Генштабу, ліквідовано 28 ворожих бойових броньованих машин, дев'ять танків, 48 артилерійських систем, три реактивних системи залпового вогню і два засоби протиповітряної оборони. Ще супротивники втратили 18 дронів оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 49 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та дев'ять одиниць спецтехніки.

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