'Маємо постійний дефіцит': Гнатов назвав головні військові виклики для України

Ворог постійно нарощує виробництво та застосування засобів повітряного нападу.

Для України найсерйознішим військовим викликом є дефіцит систем протиповітряної оборони, які можуть перехоплювати російські балістичні ракети. Про це заявив начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов в інтерв'ю LIGA.net.

"Насамперед ідеться про російську балістику. На жаль, тих засобів, які є в нас, недостатньо. Маємо постійний, критичний дефіцит систем, здатних збивати балістичну зброю противника. Це найбільший виклик на сьогодні", - розповів він.

Гнатов повідомив, що в травні росіяни застосували проти України десятки тисяч різних засобів повітряного нападу. За його словами, українські сили ППО знищили майже 90% повітряних цілей.

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Начальник Генштабу ЗСУ зазначив, що в України все ще недостатньо засобів для повного захисту міст, об'єктів критичної інфраструктури та військ. Він додав, що Україна також відчуває дефіцит далекобійних боєприпасів, деяких видів дронів, наземних роботизованих комплексів та засобів радіоелектронної боротьби.

Крім того, Гнатов розповів, що ворог постійно нарощує виробництво та застосування засобів повітряного нападу. Він зазначив, що зараз кількість повітряних цілей під час окремих атак наближається до тисячі.

"Ще рік тому рекордною вважалася атака із застосуванням 300–350 засобів за добу. Сьогодні рекорди вже наближаються до тисячі. І вони продовжують ставити завдання своєму оборонно-промисловому комплексу нарощувати ці спроможності. Це створює для нас нові виклики", – підкреслив начальник Генштабу ЗСУ.

Також Гнатов заявив, що ще одним викликом для України є укомплектування ЗСУ особовим складом.

Масштабування логістичної блокади РФ на півдні може змінити хід бойових дій

Раніше моніторинговий проєкт DeepState писав, що завдяки успішним діям Сил оборони України щодо взяття під вогневий контроль логістичних маршрутів на півдні може значно змінитися характер бойових дій.

Зазначалося, що Сили оборони України завдали двох точних ударів по автомобільному мосту в районі Чонгара на нещодавно побудованій так званій "трасі Р-280", яка з'єднує Ростов-на-Дону з окупованим Сімферополем. Зокрема, це частина того надзвичайно важливого для росіян сухопутного коридору, який вони прагнули створити, розпочавши повномасштабне вторгнення.

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