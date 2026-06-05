Українська ППО перехопила майже 92% дронів під час масованих атак у травні, - Міноборони

Загальний рівень перехоплення повітряних цілей під час масованих ударів досяг 90,75%.

Українська протиповітряна оборона (ППО) у травні збільшила ефективність перехоплення ворожих дронів і ракет попри зростання інтенсивності атак. За даними щоденних зведень Повітряних Сил ЗСУ, минулого місяця під час масованих атак противник застосував 8 351 засіб повітряного нападу. Для порівняння - у квітні було близько 6 700.

Як повідомило Міністерство оборони України, інтенсивність ворожих атак уже кілька місяців поспіль перебуває на рекордних рівнях.

Зазначається, що в травні українська ППО перехопила 7 588 дронів і ракет. Зокрема, БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" тощо - зафіксовано запуск 8 150, перехоплено 7 476; відсоток перехоплення - 91,73%, крилатих і балістичних ракет - зафіксовано запуск 211, перехоплено 112; відсоток перехоплення - понад 53%.

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"Загальний рівень перехоплення повітряних цілей під час масованих ударів досяг 90,75%. Під час масованих ударів у травні Україну атакували понад 8 000 засобів повітряного нападу", - йдеться у повідомленні.

Серед знищених у травні ракет:

2 надскладні для збиття аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал";

50 крилатих ракет Х-101;

10 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";

11 крилатих ракет "Калібр";

14 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

24 крилатих ракет "Іскандер-К".

Найбільш масовані дронові та ракетні атаки травня

У ніч на 13 травня ворог розпочав масований напад, який тривав понад 30 годин, намагаючись кількома хвилями ударів перевантажити українську систему протиповітряної оборони. Під час атаки загалом було застосовано 1 567 дронів та 56 ракет різних типів. Відсоток збиття безпілотників становив 93%, ракет - 72%. Сили ППО фактично працювали безперервно, використовуючи лише короткі паузи для відновлення й перезаряджання техніки та перепочинку особового складу.

В Міноборони підкреслили, що надзвичайно масштабною і складною була атака в ніч на 24 травня. Особливість цього масованого нападу - застосування великої кількості засобів повітряного нападу з різними параметрами польоту, які летіли майже водночас у кілька хвиль.

Тоді ворог запустив 600 БпЛА різних типів, 30 звичайних балістичних ракет, "Кинджали" та "Циркони", які теж заходять на ціль за балістичною траєкторією, понад 50 крилатих ракет, а також вдарив двома балістичними ракетами середньої дальності "Орєшнік".

Попри складність атаки, українські захисники неба перехопили 91% дронів та більш ніж половину від загальної кількості ракет.

Особливості нових ударів РФ

Як повідомляв УНІАН, Росія змінила тактику використання "Іскандерів". Тепер касетна бойова частина починає детонувати за 20-30 хвилин після влучання ракети.

Це означає, що після падіння ракети, касети які розлітаються на сотні метрів, починають вибухати через вказаний проміжок часу. Це ставить під загрозу усіх, хто прибуває на місце ураження та тих, хто евакуйовується з прилеглих територій. Будьте уважні та обережні. Не підходьте до підозрілих предметів на місцях падіння ракет.

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