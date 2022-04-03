Ходжес зазначив, що це не відвід, а передислокація для наступної фази війни.

Російських військових з київського та чернігівського напрямків не відводять, а передислокують для наступної "фази" на Донбасі.

В інтерв'ю ТСН колишній командувач європейської армії США, генерал Бен Ходжес пояснив, чому Путін погодився забрати свої війська з цих напрямків.

"Російські військові одиниці були розбиті, вони втратили лідерів, їх обладнання розбите, вони втратили багато техніки, завдяки українським захисникам. Тому зараз вони намагаються відступити, реорганізуватися, перегрупуватися для наступної "фази". Це саме те, що, на мою думку, відбувається прямо зараз. Тому це не відвід", - сказав Ходжес.

Він зазначив, що у російської армії немає ресурсів і достатньої кількості військ, щоб взяти Київ. "Місто занадто велике, оборона навколо міста дуже сильна. Тому, я думаю, вони переоцінюють, що вони можуть зробити. Що вони мають намір зробити, це спиратися на те, що вони вже зробили. Зокрема, в Азовському морі. Вони знають, що це вдарить по українській економіці. Якщо Україна не зможе експортувати з Бердянська і Маріуполя, то це вдарить по українській економіці і принесе багато проблем. Тому, думаю, вони, напевно, спробують сфокусуватися на цьому", - прогнозує генерал.

Оцінюючи можливість оточення російськими військами українських сил в ООС, Ходжес зазначив, що "це, звичайно, схоже на можливість", проте це вимагатиме від росіян значних зусиль. "Знаєте, на карті – це одна річ. Але робити це в реальності (на полі бою – ред.) – зовсім інше. І я не впевнений, що вони такі спритні, щоб це зробити. Українські генерали дуже розумні. Вони вже показали відмінну здатність давати цьому порядок. Тому я уявляю, що Генштаб дуже уважно стежить за будь-якими ознаками того, що це може статися, шукаючи всі можливості, щоб правильно завдати ще одного удару по російських силах", - сказав генерал.

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