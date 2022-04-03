З півночі Київської області росіяни забралися повністю.

На півночі загарбники завершили виведення підрозділів з територій України до Росії та республіки Білорусь.

Водночас триває виведення до РФ (через Сумську область) підрозділів зі складу 2 загальновійськової армії Центрального військового округу, що діяли у напрямку міста Бровари. Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

"У звільнених від загарбника населених пунктах Бучанського, Вишгородського, Броварського районів силами оборони проводиться зачистка та розмінування. Також завозиться гуманітарна допомога", – зазначив він.

Ситуація в районах

Обухівський, Бориспільський, Білоцерківський, Фастівський райони;

Все під контролем. Триває робота з прийому, зберігання та направлення гуманітарних вантажів. Налагоджено дистанційний освітній процес. Підприємства агропромислового комплексу проводять весняно-польові роботи. Сили оборони – у підвищеній боєготовності.

Бучанський район;

У громадах, які перебувають під окупацією, проводяться роботи з розмінування, відновлення газо-, електропостачання, зв'язку. Завозиться гуманітарна допомога.

Броварський район;

Територія повністю контрольована. В окремих населених пунктах через проведення бойових дій завдано значних ушкоджень інфраструктурі та житловому фонду. Зокрема це території Великодимерської, Калитянської та Баришівської громад.

Вишгородський район;

Cитуація в районі залишається напружена, але контрольована. Продовжується робота з укріплення обороноздатності району.

"В Іванківській, Димерській та Поліській громадах – гуманітарна катастрофа, відсутній зв‘язок, електропостачання, продукти харчування та ліки. Славутич має потребу в продуктах харчування, пальному та медикаментах", – додав Павлюк.

Нагадаємо, вчора в Міністерстві оборони повідомили, що уся Київська область звільнена від російських окупантів. Ворог розміщувався там з перших днів війни, вбивав і катував мирне населення, вщент руйнував цілі міста і села.

Водночас в Генштабі наголошували, що російські окупанти мають плани щодо оточення угруповання Об’єднаних сил і виходу на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

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