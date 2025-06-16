Ізраїль забезпечив собі перевагу в повітрі.

Протягом 48 годин після початку війни з Іраном Ізраїль заявив, що забезпечив собі перевагу в повітрі над західною частиною країни, включно з Тегераном. Як пише The Wall Street Journal, це досягнення, яке гігантські російські ВПС не змогли забезпечити в Україні за 3,5 роки війни. І саме ця невдача є однією з причин, через яку російські війська загрузли в позиційній війні, зазнаючи величезних втрат.

"У випадку війни між Росією та Україною ми бачимо, що відбувається, коли жодна зі сторін не може досягти переваги в повітрі: тупикова ситуація і перехід до війни на виснаження. У випадку війни між Ізраїлем та Іраном це дає їм необмежену свободу наносити удари там, де вони мають перевагу в повітрі над окремими районами Ірану", - сказав відставний генерал-лейтенант ВПС США Девід Дептула.

Початкові ізраїльські авіаудари завдавали за допомогою літаків-невидимок п'ятого покоління F-35. Тепер, коли більшу частину іранської протиповітряної оборони пригнічено, у бій вступають старіші бойові літаки, такі як F-15 і F-16. Ізраїль також почав скидати керовані бомби JDAM і Spice ближньої дії, які дешевші і набагато доступніші, ніж ракети.

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Як зазначає WSJ, ізраїльтяни винесли уроки з невдач Росії - і успіхів України - під час планування своєї власної кампанії проти Ірану.

"Однак, на думку військових чиновників і аналітиків, найочевидніший урок наразі полягає в тому, що ізраїльські ВПС за своєю суттю більш здібні, ніж російські, тоді як Україна набагато краща за Іран у плані оборони".

Зокрема, як зазначає британський маршал авіації у відставці Едвард Стрінгер, складна підготовка та інновації ізраїльських ВПС у поєднанні з їхньою інтеграцією в розвідувальні та кібернетичні можливості є ключовою причиною, через яку ізраїльтяни досягли успіху там, де росіяни зазнали невдачі.

"Усе, що є у росіян, - це пілоти. Вони готують цих пілотів для управління літаючою артилерією, і все", - сказав він.

Своєю чергою, Іран, як і Україна, не має бойових літаків, здатних вижити в повітряному бою з противником. Однак, на відміну від України, Тегеран не зміг організувати наземну ППО, яка могла б значно ускладнити дію ворожих літаків над його територією.

Не менш важливим був елемент несподіванки

"Завдяки попередженням американської розвідки про підготовку російського вторгнення, українське військове командування в лютому 2022 року розподілило і приховало більшу частину своїх мобільних засобів ППО. Після того як кілька російських літаків було збито над українськими містами, пілотовані російські літаки перестали діяти за лінією фронту - ситуація, що зберігається і донині. Щоб завдавати ударів по цілях у глибині України, Росія повинна покладатися на обмежений запас крилатих або балістичних ракет, або на дрони, які повільні і мають обмежену вантажопідйомність", - пише WSJ.

На відміну від України у 2022 році, Іран був захоплений зненацька. Ізраїльські спецпризначенці таємно проникли в Іран і на початку кампанії знищили ключові об'єкти іранської протиповітряної оборони за допомогою безпілотників ближньої дії. Водночас Ізраїль зміг убити більшу частину військового керівництва Ірану.

"По суті, те, що Ізраїль зробив з Іраном, - це те, що Росія хотіла зробити з Україною: вони думали, що зможуть провести якусь таємну операцію, проникнути в український режим і обезголовити його. Але виявилося, що українське суспільство має стійкість і його не так легко проникнути, тоді як в Ірані режим настільки непопулярний, що там легко знайти людей, які погодяться співпрацювати з Ізраїлем", - сказав ізраїльський геополітичний аналітик Майкл Хоровіц.

Ізраїль і Україна - новини про війну

Як писав NYT, Україна та Ізраїль показали, що в сучасній війні з'явилася нова потужна зброя - контрабанда дронів. Як зазначає видання, запуск дронів з території супротивника змушує його шукати загрози не тільки зовні, а й усередині.

Також раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни планують удари по українській енергосистемі, водночас вони можуть бути "менш помітними для світу", адже зараз більше уваги приділено ситуації на Близькому Сході.

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