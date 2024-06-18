Військовий вважає, що Україна застрягла в поєдинку з сильнішим ворогом, бо не змогла скористатися його слабкістю.

Полковник запасу ВПС США Джеффрі Фішер вважає, що після вдалої поразки Силами оборони України двох російських літаків-розвідників А-50 пілотам РФ краще симулювати хворобу, ніж виходити на виліт. При цьому в інтерв'ю для Ліга він наголосив, що противник діє з урахуванням своїх попередніх помилок.

"Ми бачили дрон, який приземлився на А-50. Найближчим часом, якби я був членом екіпажу А-50, я не захотів би йти на виліт. Краще симулювати хворобу чи зламати ногу. Будь-яка причина підійде, бо моїх колег успішно збивають. Дронами чи ракетами, українськими чи ні – це не має значення", - сказав військовий.

При цьому він наголосив, що росіяни, враховуючи свої помилки, навчаються на полі бою.

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"Це виклик. На початку Великої війни дії РФ були страшенно некомпетентні. Але війна – добрий учитель. Повітряні сили теж навчаються. Значить, збивати А-50 буде важче. Поки що Україна має перевагу. Але важливо продовжувати карати Росію. Перш ніж вона зможе адаптуватися та вдарити з новою, ефективною тактикою", - наголошує Фішер.

Він також зазначає, що дорогоцінний час на своє вдосконалення противник отримує, зокрема, через "страх перед ескалацією" адміністрації президента США Джо Байдена. На думку військового, якби західні союзники замість "поетапного підходу" одразу надали Україні допомогу у потрібному обсязі, окупанти не змогли б адаптуватися.

"Тепер ви застрягли у двобої з потужнішим ворогом, тому що спочатку не змогли скористатися його слабкістю", - пояснює Фішер.

На його думку, Захід не може негайно надати Україні всю необхідну для перемоги зброю, навіть якщо захоче.

"А він не хоче. США та ЄС, їхні економіки, не перебувають у військових умовах, як росіяни. Російська економіка може впасти, тому що зрештою не зможе інвестувати такі значні кошти у виробництво зброї, не спалюючи себе. Але хтозна, скільки вона ще протримається", - сказав Фішер.

Він додав, що порівняно з російською чи іранською зброєю в Європі вона дуже дорога через високі витрати на робочу силу та матеріали. За словами американського військового, європейські країни після розпаду СРСР вклали значні кошти у соціальні програми, оскільки повірили, що війни ніколи більше не буде. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Захід зрозумів, як помилявся, але зараз там "не мають бюджетів", щоб перейти на воєнний стан. Крім того, більшість європейців не сприймають ідею "замінити соціальні програми інвестиціями у зброю".

"США – у дещо кращій ситуації. Але поки населення не переконається, що потрібно перейти на умови воєнного часу і піти на певні жертви, не знаю, чи отримаєте (українці – УНІАН) таку допомогу", - розмірковує Фішер.

Водночас він висловив сподівання, що з прибуттям в Україну необхідної кількості літаків F-16 та Mirage 2000 Сили оборони досягнуть переваги в небі, а Сухопутні війська зможуть стабілізувати фронт. Тоді при взаємодії всіх родів військ ЗСУ зможуть перейти у наступ.

"Можна мати перевагу в небі та тупцювати на землі. Потрібна вправність, щоб капіталізувати ефект синергії", - пояснив полковник запасу.

Він також не відкидає, що без відповідного прориву ЗСУ війна затягнеться ще більше.

"Як кажуть наші генерали, якщо війна триває понад пів року, то може тривати роками. Поки не бачу ознак її завершення… Сподіваюся, українське командування аналізує свої помилки та робить правильні висновки. Українська армія добре навчається", - сказав Фішер.

Допомога ВПС США Україні

Як повідомляв УНІАН, пілот F-16 пояснив, чому у США затримують передачу винищувачів. Полковник запасу ВПС США Джеффрі Фішер заявив, що протягом року у США готують кілька тисяч пілотів, але, за його словами, процес є важким та довгим.

Він розповів, що у Повітряних силах США підхід поетапний - спочатку пілота вчать базовим авіаційним навичкам, потім готують для роботи на конкретних типах машин - вантажні, транспортні, винищувачі, бомбардувальники тощо.

Загалом на навчання йде півтора-два роки та $1-3 млн. Через такі значні витрати США вимагають, щоб підготовлені пілоти відслужили у ВПС ще 10-12 років, щоб компенсувати вкладені інвестиції. Також США відповідають за підготовку пілотів для інших країн, за рік це - кілька тисяч.

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