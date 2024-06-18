Верховна Рада дозволила місцевим радам фінансувати підрозділи Сил оборони України. Про це повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Железняк.
"Нарешті прийнято законопроєкт №9559д, який дозволяє місцевим радам фінансувати підрозділи сил оборони, також повертає можливість проведення дистанційних засідань колегіальних органів місцевого самоврядування та врегульовує окремі кадрові питання на період воєнного стану", – написав він.
Железняк зазначив, за законопроєкт в цілому проголосували 303 депутати.
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки і оборони України (№9559д) був зареєстрвоаний 30 серпня 2023 р. Документ був підтриманий в першому читанні 11 квітня.
Як відомо, по містах України час від часу проходять акції протесту "Гроші на ЗСУ" з вимогою виділяти більше коштів із міського бюджету на потреби армії.
У 2024 році з місцевих бюджетів вилучили "військовий" ПДФО та перерозподілили міжбюджетні трансферти. Незважаючи на зменшення фінансової спроможності, громади продовжують допомагати фронту, іноді порушуючи норми бюджетного законодавства. У зв’язку з цим почастішали випадки звинувачень мерів міст у нецільовому використанні коштів.
За інформацією Руху "Чесно", до цього часу існувало три законодавчо затверджені способи надання допомоги військовим підрозділам. Перший – забезпечення добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ) харчуванням, медикаментами, обмундируванням, але не технікою і не зброєю. Другий – перерахунок коштів до держбюджету або ж конкретній військовій частині у вигляді субвенції (загалом у 2023 році місцеві громади добровільно перерахували на потреби ЗСУ понад 16 млрд гривень). І третій – купівля військових облігацій.
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