Парламент проголосував в цілому законопроєкт щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування.

Верховна Рада дозволила місцевим радам фінансувати підрозділи Сил оборони України. Про це повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Железняк.

"Нарешті прийнято законопроєкт №9559д, який дозволяє місцевим радам фінансувати підрозділи сил оборони, також повертає можливість проведення дистанційних засідань колегіальних органів місцевого самоврядування та врегульовує окремі кадрові питання на період воєнного стану", – написав він.

Железняк зазначив, за законопроєкт в цілому проголосували 303 депутати.

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Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з підтримки сектору безпеки і оборони України (№9559д) був зареєстрвоаний 30 серпня 2023 р. Документ був підтриманий в першому читанні 11 квітня.

Як відомо, по містах України час від часу проходять акції протесту "Гроші на ЗСУ" з вимогою виділяти більше коштів із міського бюджету на потреби армії.

У 2024 році з місцевих бюджетів вилучили "військовий" ПДФО та перерозподілили міжбюджетні трансферти. Незважаючи на зменшення фінансової спроможності, громади продовжують допомагати фронту, іноді порушуючи норми бюджетного законодавства. У зв’язку з цим почастішали випадки звинувачень мерів міст у нецільовому використанні коштів.

За інформацією Руху "Чесно", до цього часу існувало три законодавчо затверджені способи надання допомоги військовим підрозділам. Перший – забезпечення добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ) харчуванням, медикаментами, обмундируванням, але не технікою і не зброєю. Другий – перерахунок коштів до держбюджету або ж конкретній військовій частині у вигляді субвенції (загалом у 2023 році місцеві громади добровільно перерахували на потреби ЗСУ понад 16 млрд гривень). І третій – купівля військових облігацій.

Війна – останні новини

Триває повномасштабна війна в Україні, і зараз невідоме точне число росіян, які потрапили в оточення у місті Вовчанськ (Харківська область) на території агрегатного заводу.

Російський наступ на Сумщину зірвався через те, що ворогу довелося кидати свої сили додатково на Харківський напрямок, де в них все пішло не за планом. На Харківському напрямку Сили оборони "уже в наступі".

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