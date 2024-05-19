Поки що американські чиновники не погоджуються скасувати заборону на використання американської зброї для ударів по російських тилах, але Україна посилює тиск.

Спроби ЗСУ відбити масований наступ РФ у Харківській області підкреслили проблему, яку Київ уже давно намагається вирішити - скасувати заборону на удари американською зброєю по російській території.

Окупанти почали наступ на Харків із сусідньої Бєлгородської області, і деякі українські офіційні особи стверджують, що атаку можна було б пом'якшити, якби ЗСУ дозволили бити по цілях у цій області РФ, пише The Hill. Видання зазначило, що днями делегація з п'яти членів українського парламенту під керівництвом Давида Арахамії вирушила до Вашингтона, щоб зустрітися з представниками адміністрації президента Джо Байдена і законодавцями Конгресу, у спробі змусити США скасувати заборону. Але під час круглого столу для ЗМІ у Вашингтоні українські законодавці висловили відчутне розчарування тим, що США, як і раніше, виступають проти цієї політики.

Голова української парламентської групи з відносин зі США Давид Арахамія заявив: "Військові люди, генерали, не розуміють. Тому вони підштовхують нас, політиків, зупинити це безумство".

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Президент українського аналітичного центру "Центр трансатлантичного діалогу" Максим Скрипченко зазначив, що якби заборону було знято до наступу на Харків, це могло б перешкодити окупантам зосередити війська на кордоні.

А в Інституті з вивчення війни наголосили, що Росія використовує свій повітряний простір як "притулок" і що Україна не може ефективно захищатися від російських КАБів без перехоплення російських літаків у російському повітряному просторі. "Ані Росія, ані будь-яка інша держава не має права вважати свою суверенну територію недоторканою в розв'язаній нею війні", - зазначили аналітики Інституту.

Удари ЗСУ по тилах російських окупантів

Україна вже давно стверджує, що її здатність атакувати законні військові об'єкти в РФ життєво важлива для її власної оборони.

Замість зміни політики Україна вдалася до нанесення ударів по території РФ за допомогою своєї зброї, включно з дешевими безпілотниками, які атакують нафтопереробні заводи. В останні місяці кампанія з нанесення ударів по нафтопереробних заводах за допомогою дронів набрала темпів.

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