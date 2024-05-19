За словами Гранта Шаппса, попереду "кілька важких тижнів".

Затримка надання допомоги Україні дала Росії вікно можливостей для її нового наступу. Про це в інтерв'ю Sky News сказав міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

"Це факт, що затримка з надсиланням додаткової допомоги – і тут, очевидно, Конгрес Сполучених Штатів не поспішав із цим – зробив паузу, під час якої Путін спробував захопити Харків", - зазначив політик.

За його словами, він впевнений, що Україна зможе відбити атаку, але попереду "кілька важких тижнів".

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"Але цього не повинно було статися", - додав він.

Крім того, Шаппс вважає, що "європейці також повинні активізуватись", і закликає інші європейські країни взяти на себе зобов’язання витрачати 2,5% ВВП на оборону.

При цьому Шаппс не є прихильником ідеї, щоб Велика Британія дозволила використання наданої нею Україні зброї на території Росії. Натомість він закликав Німеччину та інші країни дозволити використовувати надану ними зброю в Криму, який був незаконно анексований Росією в 2014 році.

Допомога Великої Британії Україні

Україна отримала військову допомогу від Британії. Про це повідомив міністр оборони Королівства Грант Шаппс. За його словами, загалом Київ протягом травня отримав від Британії 80 ракет для ППО.

Також УНІАН повідомляв, що Британія не передасть танки Challenger Україні. При цьому раніше Королівство передало Україні 14 танків Challenger 2. Їх використовувала 82-а бригада ВДВ України.

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