САУ M1989 – єдина 170-міліметрова гаубиця у світі.

На початку війни РФ перекинула в Україну близько 2 тисяч гусеничних гаубиць і за 34 місяці війни окупанти втратили щонайменше 800 з них.

Як пише Forbes, наразі виробництво нових гаубиць суттєво відстає від попиту. Колись величезні запаси старих гаубиць часів СРСР скоротились, можливо, вдвічі. На тлі дефіциту мобільної артилерії у РФ Північна Корея вдруге за шість тижнів передає свої гаубиці окупантами. Їх помітили при переміщення потягом.

Видання зазначає, що це не стільки демонструє тісні відносини між країнами, скільки показує залежність росіян від північнокорейської зброї. Як відомо, гаубиці М1989 стріляють 170-міліметровими снарядами, що є незвичайним калібром.

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Як пояснює естонський аналітик Артур Рехі, більшість російських гармат стріляють снарядами калібру 122 або 152 міліметри. КНДР відправила потенційно мільйони цих снарядів до Росії, щоб загарбники змогли потенційно робити понад 10 тисяч вистрілів на день.

До цієї зими Північна Корея постачала артилерійські боєприпаси тих калібрів, які Росія може виробляти сама. Вказується, що проблемою росіян була виробнича потужність, а не спроможність. Тобто, якщо Пхеньян відвернеться від Москви, росіяни не втратять артилерію, просто будуть використовувати її не так часто.

Тепер же, на тлі надходження M1989, ситуація змінюється. Ця САУ – єдина 170-міліметрова гаубиця у світі. А тому цілком можливо, що всі заводи, які виробляють снаряди до неї, розташовані у Північній Кореї. Це ще більше поглиблює залежність РФ.

Більше року тому українська аналітична група Frontelligence Insight повідомляла про перший мільйон північнокорейських снарядів, які прибули до Росії. Тоді виникало питання, що саме КНДР отримала у відповідь.

За словами адмірала ВМС США Семюеля Папаро, голови Індійсько-Тихоокеанського командування США, Москва, ймовірно, передасть Пхеньяну технології ракет і підводних човнів. Це потенційно прискорить довгострокові зусилля північнокорейського флоту з розробки та розгортання тихих підводних човнів, озброєних ядерною зброєю - міжконтинентальними балістичними ракетами.

"Це однобока торгівля, яка значною мірою сприяє північнокорейцям. Росіяни отримують артилерію. Північнокорейці можуть отримати підводну ядерну зброю. Але який вибір у Росії, оскільки її виснажений артилерійський корпус поступово стає більш північнокорейським? Якщо Пхеньян не отримає те, чого хоче, він може фактично вимкнути все більшу частку найбільшої зброї Москви", - підсумовує видання.

Війна в Україні - роль КНДР

Нещодавно військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ, полковник Владислав Селезньов розповів, що Росія почала гнати солдатів із Північної Кореї на штурми в Курській області.

За даними української розвідки, на передових позиціях у районі сіл Руська Конопелька, Плєхово, Уланок Курської області підрозділи армії КНДР скаржаться на брак боєприпасів до ручних протитанкових гранатометів.

На війні в Україні загинули щонайменше 100 північнокорейських військовослужбовців, яких КНДР відправила на допомогу Росії. Проте Пхеньян може направити до РФ ще більше своїх солдатів, повідомляє The Telegraph.

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