Якщо нинішня війна на виснаження триватиме, Росія зрештою неминуче переможе, вважає Загороднюк.

Повномасштабна війна РФ проти України триває вже майже три роки. У міру того, як наростають спекуляції щодо можливих переговорів про її завершення, важливо зрозуміти, що це не звичайна війна за території, яку можна вирішити певними поступками, пише в матеріалі для Atlantic Council колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк.

"Цілі Путіна набагато амбітніші. Він веде нинішню війну, щоб підірвати існуючу архітектуру міжнародної безпеки і замінити її новим світовим порядком, де жменька великих держав зможе домінувати над своїми сусідами. Мрія Путіна про встановлення нового світового порядку відображається в його наполяганні на двосторонніх переговорах зі Сполученими Штатами для обговорення долі України та Європи без участі України чи Європи", – йдеться у матеріалі.

Загороднюк акцентував, що російський диктатор має на меті продемонструвати, що суверенітет є предметом переговорів, і донести думку про те, що деякі нації є більш рівними, ніж інші. За його словами, наслідки такого підходу можуть бути катастрофічними як для України, так і для Європи.

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Путін прагне встановити світовий порядок, який керуватиметься "законами геополітичних джунглів і визначатиметься відсутністю безпеки та агресією". По всьому світу будуть поширюватися нові збройні конфлікти, оскільки правила міжнародних відносин замінить принцип "сила має рацію".

"Ситуація з міжнародною безпекою зараз настільки серйозна і загострилася до такого рівня, що її більше не можна вирішити шляхом умиротворення Росії або пошуку якогось компромісного миру. Натомість Росія має програти в Україні, і має бути видно, що вона програє. Наразі це не так. Навпаки, Путін як ніколи впевнений у своїй перемозі і не бачить причин для припинення війни. Він демонструє свою силу по всьому світу і успішно будує коаліцію авторитарних держав, включаючи Китай, Іран і Північну Корею, які підтримують війну в Україні і поділяють мету Москви – повалення нинішнього світового порядку", – акцентував Загороднюк.

Зараз Росія веде роботу і на "внутрішньому фронті" – економіку країни поставили на військові рейки, до того ж, Путін знайшов партнерів, аби компенсувати руйнування звʼязків із Заходом. Правитель РФ відкрито готується до тривалої війни. Путін сподівається на недостатню рішучість Заходу для протистояння Москві.

І для того, щоб зупинити війну, яку РФ веде проти України, потрібно переконати кремлівського диктатора в тому, що її продовження призведе до катастрофи для самої Росії. І такий підхід потребує низки заходів для послаблення позицій РФ як у економічному, так і у військовому плані.

Самі по собі труднощі в економіці не приведуть Путіна за стіл переговорів, він також має бути змушений зіткнутися з перспективою військової поразки. Проте це вимагатиме серйозних змін у мисленні партнерів України. Наразі Україна змушена вести оборонну війну на виснаження, щоб завдати РФ якомога більше втрат. Але в Росії на це незважають, також країна-агресорка може задіяти величезні резерви робочої сили для поповнення виснажених лав своєї армії.

"Якщо нинішня війна на виснаження триватиме, Росія зрештою неминуче переможе. Натомість Україна повинна бути готова перемогти Росію на полі бою. Українські військові неодноразово демонстрували свою здатність перемагати Росію, але наразі їм бракує військового потенціалу для того, щоб перетворити локальні перемоги на переможну позицію у війні. Це необхідно змінити", – пояснив ексміністр оборони.

За словами Загороднюка, якщо Захід надасть Україні достатньо військової допомоги, він міг би змусити Путіна переосмислити війну та створити потужну силу для стримування, яка буде здатна запобігти подальшій агресії з боку РФ. Водночас інші дії лише створять паузу у військових діях, і РФ використає її для переозброєння і підготовки до наступної фази своєї війни проти Заходу.

"Ціна зупинки Росії в Україні висока, але вона буде затьмарена вартістю нового авторитарного світового порядку, якщо допустити успіх путінського вторгнення", – констатував Загороднюк.

Війна в Україні: ви могли це пропустити

Видання Bloomberg пише, що мирний план президента США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні має представити союзникам 14-16 лютого на Мюнхенській конференції спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келлог. Зазначається, що цей план передбачає заморожування бойових дій на лінії фронту.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін збирається втягнути у війну Білорусь. Він сказав, що РФ планує весною, влітку або восени розташувати війська у Білорусі.

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