За його словами, головною мотивацією для командирів є особовий склад, який виконує завдання на "нулі".

Інколи українські воїни проводять в окопах понад місяць з обмеженою кількістю продовольства. Відтак, командири повинні працювати на повну потужність, адже мотивація - це життя побратимів.

Про це в інтерв'ю "Новинарні" розповів командир взводу МТЗ батальйону "Свобода" Вадим Ковальов "Куба". Він працює у точні "Гавань". Там стікаються з усіх підрозділів старшини та відповідальні особи, щоб отримати все, чого не вистачає для забезпечення перебування бійців на позиціях і чіткої роботи.

"Мене багато хто вважає імпульсивним, бо я швидко приймаю рішення. Насправді ж я, перед тим, як щось сказати чи зробити, разів десять подумаю. Ну, не десять, але разів чотири – так точно. Бо від твого рішення залежить не тільки комфорт, а часто – і безпека, і життя твого побратима. А це – велика відповідальність", – пояснив "Куба".

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Командир практично не сидить на місці. Він особисто їздить на всі точки, перевіряє роботу, дізнається потреби, спілкується з особовим складом. Поруч з ним у "Гавані" служать й ті, хто після поранення чи за станом здоров’я не міг виконувати бойових завдань.

"Коли ти знаєш, що робиш це для своїх побратимів, яким зараз на порядок важче, ніж тобі – то інакше не можеш. І коли поряд з тобою працює боєць, який повернувся після поранення чи має якісь проблеми зі здоров’ям, то й тобі совість не дозволить працювати в пів сили. Вони навіть не можуть сказати мені: "Кубо, я заморився", хоча я бачу, що реально заморилися. Але вони теж пройшли ці окопи, ці бої і втрати, ці безкінечні дні без їжі і води, бо доставити ніяк...Я дивлюся в чат, а там люди сидять на окопах 58 днів і більше. 58, с*ка, днів, коли в тебе пляшка води і якийсь там сухпайок, на який би ти в цивільному житті навіть не глянув би, а тут ти його їси, щоб не померти з голоду", - зазначив "Куба".

Командир додав, що люди - це його головна мотивація. "Кколи ти розумієш, що для цих людей готовий на все, і що з цими людьми ти будеш іти до кінця", – переконаний Ковальов.

Війна в Україні: чи посипався фронт

Нагадаємо, генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко заявив, що в Донецькій області український фронт посипався: "Усі ми знаємо, я не відкрию військову таємницю, якщо скажу, що фронт у нас посипався. На жаль, у Селидове вже зайшли "*рки" і там закріплюються".

На думку директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергія Згурця, фронт в Україні тріщить, але не сиплеться: "Маємо 800 кілометрів фронту, дев'ять гарячих ділянок з 11. Є відступ із певних найбільш складних напрямків, але фронт не сиплеться. Питання в тому, щоб зберегти цю тонку, натягнуту лінію нашої оборони так, щоб не було прориву противника".

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