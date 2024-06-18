Водночас повідмляється, що російські війська нещодавно просунулися біля Сіверська, Часового Яру та Авдіївки.

Контратаки українських сил оборони на фронті змушують росіян перекидати підрозділи з Донецього напрямку на Харківський, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

"16 червня російські джерела опублікували геолокаційні кадри, на яких нібито видно, як російські сили відбивають українську контратаку на північний захід від Глибокого. Російські воєнкори стверджували, що українські війська почали механізовані контратаки поблизу Глибокого та контратакували з напрямку Тихого та поблизу Агрегатного заводу в районі Вовчанська (на північний схід від міста Харкова)", - йдеться у звіті.

Водночас російські війська продовжували наступальні операції на північ від Харкова в районі Липців і на північний схід від Харкова поблизу центру Вовчанська та Вовчанських Хуторів.

Відео дня

Як пише ISW, 17 червня речник Харківського угруповання військ полковник Юрій Повх заявив, що російські війська передислокували частини 155-ї окремої морської піхотної бригади і 18-ї мотострілецької дивізії на Липцівський напрямок для заміни підрозділів, які втратили боєздатність. одне з російських джерел також стверджувало, що під Вовчанськом діяли підрозділи 155-ї окремої морської піхотної бригади. Повх додав, що приблизно з 12-13 червня російські війська стягують для підтримки на Вовчанському напрямку додаткові військові частини, зокрема, 138-ї окремої мотострілецької бригади.

"Повідомлення про появу цих елементів у районі Вовчанська свідчить про можливу передислокацію з донецького напрямку на харківський для посилення російського угруповання в Харківській області", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на Донецькому напрямку

Водночас російські війська просунулися на захід від Роздолівки, що підтверджують геолокаційні кадри від 17 червня, пише ISW.

Крім того, зазначається, що російські сили нещодавно просунулися в напрямку Часового Яру. "Геолокаційні кадри, опубліковані 17 червня, показують, що російські сили нещодавно просунулися на південний захід від Кліщіївки (на південний схід від Часів Яру)… Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 12 червня, показують, що російські війська просунулися на захід від Калинівки (на північ від Часів Яр), ймовірно, протягом останнього тижня", - зазначають у ISW.

Також повідомляється, що російські війська просунулися на захід від Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 і 17 червня, показують, що російські війська просунулися на південь від Сокіла (на північний захід від Авдіївки) і незначно просунулися на північ від Уманського (на захід від Авдіївки), стверджують у ISW.

Війна в Україні - новини

Раніше речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що російські окупанти "зав’язли" на Харківщині і зазнають "шалених втрат".

За його словами, ворог на півночі Харківщини проводить безуспішні дії, намагається просунутися вперед, створити собі якийсь "пояс безпеки" і "буферну зону". Утім, Сили оборони України їх там зупинили, ситуацію взято під контроль; проводяться контратакувальні та наступальні операції.

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