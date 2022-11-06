Окупанти не полишають спроб знову захопити Білогорівку.

У Макіївці на Луганщині росіяни втратили 500 своїх солдатів, але тіла загиблих не забирають.

"У луганській Макіївці росіяни втратили 500 своїх солдатів. Тіла загиблих рашистів не забирають через те, що треба тоді родичам виплачувати компенсації. А так, немає тіла - немає "Лади", - повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Гайдай нагадав, що окупанти не полишають спроб знову захопити Білогорівку, адже розуміють, якщо їх відкинуть далі від населеного пункту-плацдарму, ЗСУ звільнять наступним Лисичанськ.

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"Під натиском наших захисників в інших містах області, Сєвєродонецьк ворог просто залишить. Орки потікають, бо місто настільки розбите, що не може використовуватися як фортеця", - вважає голова ОВА.

Війна в Україні: ситуація на Луганщині

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив про початок деокупації Луганщини.

Водночас, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, що окупанти не лишають спроб прорвати оборону на Луганщині, постійно атакують і йдуть по трупах своїх солдатів.

Напередодні Гайдай повідомляв, що українські військові продовжують звільняти Луганську область від російських окупантів. Щодня наші захисники просуваються на 500 метрів.

Відомо, що у Сватівському районі Луганської області українські військові ліквідували батальйон мобілізованих росіян із Воронезької області. Російське видання "Верстка" пише про сотні знищених окупантів.

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