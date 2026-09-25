ЄС погодився розблокувати 6,6 млрд євро для України: Каллас розповіла, на що підуть кошти

Фінансування буде спрямовано через "Європейський фонд миру".

Держави-члени Європейського Союзу погодили умови виділення коштів обсягом 6,6 млрд євро через "Європейський фонд миру" для України. Про це повідомила Верховна представниця ЄС Кая Каллас у мережі X.

"Це гарні новини для України і погані новини для Росії", - наголосила Каллас.

За її словами, 900 мільйонів євро будуть спрямовані на потреби Місії ЄС з військової допомоги Україні. Ще 1 мільярд євро буде використано на фінансування нових спільних закупівель обладнання.

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А 4,7 млрд євро піде на відшкодування державам-членам. Але деякі з них заявили, що спрямують свою частку для України.

"Москва гібридними атаками намагається залякати Європу для скорочення європейської підтримки для України. Європа робить навпаки", - наголосила Каллас.

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Як повідомляв УНІАН, Україна раніше закликала країни Євросоюзу спрямувати 6,6 млрд євро з "Європейського фонду миру" на військову допомогу.

Впродовж тривалого часу Угорщина блокувала виділення 6,6 млрд євро через "Європейський фонд миру". Каллас пропонувала компромісний план: повернути країнам ЄС, які робили внески до цього Фонду, лише 10% пропорційно від витрат, а решту - спрямувати на навчання українських військових та спільні закупівлі зброї для України.

Додамо, що "Європейський фонд миру" створили у березні 2021 року. Він призначений для фінансування всіх заходів спільної зовнішньої політики та політики безпеки, пов'язаних із військовими та оборонними питаннями.

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