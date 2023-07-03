Мова йде про тимчасово окуповані території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Кремль поспіхом пришвидшує комплектування вакантних посад у структурних підрозділах окупаційних органів внутрішніх справ на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона уточнила, що мова йде про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.

"Причина такого поспіху - необхідність забезпечити поліцейським супроводом проведення так званих виборів на тимчасово окупованих територіях в межах "Єдиного дня голосування" у вересні", - пояснила Маляр.

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Вона нагадала, що проведення росіянами так званих виборів на тимчасово окупованих територіях є порушенням норм міжнародного права. "Їх результати не означатимуть нічого, крім складу злочину організаторів та виконавців", - підкреслила вона.

Фейкові вибори окупантів

Деякий час тому російські окупанти анонсували на вересень так звані вибори на тимчасово окупованій території. Проукраїнські активісти вже закликали місцеве населення всіляко ігнорувати та не брати участі у фейкових виборах.

16 червня політолог Володимир Фесенко пояснив, що росіяни намагаються повторити "кримську технологію", анонсувавши проведення так званих "виборів" на 10 вересня 2023 року. Він зазначив, що Кремлю треба показати вигляд "інтеграції" земель, які вони нібито "приєднали" юридично.

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