Українських медиків на межі зони активних бойових дій забезпечуватимуть бронежилетами.

Російські окупаційні війська обстріляли 58 машин екстреної медичної допомоги та вбили 6 українських медиків.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Війна змінила життя кожного з нас. Війна змінила все: плани, пріоритети, думки. Ніколи не думав, що будемо діставати бронежилети для медичних працівників. Але через дії терористів з Росії, які вже обстріляли 58 машин екстреної медичної допомоги та вбили 6 наших колег, ми вимушені робити й це", - повідомив він.

Міністр додав, що сьогодні передано першу партію бронежилетів працівникам екстреної медичної допомоги, які попри все, під кулями, рятують українців на межі зони активних бойових дій.

Як повідомляв УНІАН, станом на 21 березня з початку війни в Україні було зафіксовано 52 напади на лікарні та медиків.

Водночас президент Міжнародного Комітету Червоного Хреста Петер Маурер заявив, що Україна - це найбільша операція організації.

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