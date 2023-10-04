Він вважає, що навесні зброю буде вичерпано з обох сторін і це створить "можливість для діалогу".

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що існують передумови для того, щоб навесні міг початися "діалог" України з Росією. Про це він сказав, виступаючи на фестивалі міст, повідомляє канал tg24.sky.

Крозетто вважає, що зима заблокує наземні дії. У той же час він висловив побоювання, що Росія може посилити свою повітряну активність, оскільки ще не використовувала наявні у неї літаки четвертого і п'ятого поколінь.

"У мене таке враження, що хтось може розглядати цю зиму як точкове вирішення конфлікту, який, здається, ніколи не закінчиться, і що після українського контрнаступу і російського контрнаступу весна може стати періодом, коли, як тільки зброя буде вичерпано з обох сторін, можна буде почати діалог", - сказав він.

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Крозетто про війну в Україні

У вересні Крозетто заявляв, що сподівається на те, що війна в Україні завершиться протягом семи-восьми місяців.

Також він заявляв, що запаси зброї в Італії не безмежні, і його країна віддала Україні вже майже все, що могла. Водночас, зазначив він, Італія зараз оцінює свої можливості і потреби України для надання наступного пакету збройової допомоги.

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