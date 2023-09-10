У машині були четверо іноземних волонтерів. Вони їхали в бік Бахмута.

На Донбасі російські окупанти обстріляли автомобіль гуманітарної організації Road to Relief, який їхав зі Слов'янська в сторону Бахмута.

Як говоривши у повідомленні організації в соцмережі, четверо членів організації виїхали на завдання, щоб дізнатися, чого потребують мирні жителі в місті Іванівське, яке нещодавно потрапило під удар.

"По дорозі, проїжджаючи через Часів Яр, їх машина піддалася нападу з боку російських військ. У результаті прямого попадання машина перекинулася і загорілася", - розкрили деталі в Road to Relief.

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Там уточнили, що в машині знаходилися німецький волонтер-медик Рубен Мавік, шведський волонтер Йохан Матіас Тір, канадський волонтер Ентоні "Тонко" Гнат і іспанський волонтер і директор Road to Relief Емма Ігуаль.

Рубен і Йохан отримали важкі осколкові поранення і опіки, але зараз їх стан стабільний, вони знаходяться в окремих лікарнях далеко від місця події. Спочатку в організації повідомили, що було підтверджено, що "Тонко" загинув, і його тіло було виявлено, а що сталося з Еммою невідомо.

Але буквально годину тому в організації повідомили, що Емма теж загинула. Іспанська влада також підтвердила загибель в Україні 32-річної волонтерки Емми Ігуаль. У МЗС країни відзначили, що чекають "завіреного підтвердження від української влади", пише El Mundo.

Більше про гуманітарну організацію Road to Relief

Road to Relief створена в березні 2022 року. Це група з оцінки потреб місцевих жителів у зоні бойових дій. Часто її волонтери першими вирушають у прифронтові села, щоб з'ясувати чого потребують люди. Заходи команди волонтерів призвели до численних евакуацій та доставки важливої допомоги за 18 місяців війни.

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