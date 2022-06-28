Він отримав поранення під час артилерійського обстрілу на Донбасі.

В результаті вдалого артилерійського обстрілу на Донбасі поранено російського окупанта з Чечні Тамірлана Матієва.

Про це повідомили у Telegram-каналі "ВЧК-ОГПУ".

Матієв займає посаду начальника відділення екстреної допомоги одного зі шпиталів окупантів. Поранення високопоставлений кадирівець отримав у селищі Комишуваха на Донбасі 24лютого.

У нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, мінно-вибухові травми та пошкодженння барабанної перетинки.

Кадировця госпіталізували до центральної районної лікарні в окупованому Алчевську на Луганщині.

Раніше українські воїни ліквідували екс-слідчого РФ з особливо важливих справ Сергія Краснікова. Окупант сумував на пенсії, тому поїхав воювати в Україну як найманець.

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