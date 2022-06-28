В результаті вдалого артилерійського обстрілу на Донбасі поранено російського окупанта з Чечні Тамірлана Матієва.
Про це повідомили у Telegram-каналі "ВЧК-ОГПУ".
Матієв займає посаду начальника відділення екстреної допомоги одного зі шпиталів окупантів. Поранення високопоставлений кадирівець отримав у селищі Комишуваха на Донбасі 24лютого.
У нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, мінно-вибухові травми та пошкодженння барабанної перетинки.
Кадировця госпіталізували до центральної районної лікарні в окупованому Алчевську на Луганщині.
Раніше українські воїни ліквідували екс-слідчого РФ з особливо важливих справ Сергія Краснікова. Окупант сумував на пенсії, тому поїхав воювати в Україну як найманець.