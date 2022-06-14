Окупант сумував на пенсії й приїхав вбивати українців за гроші.

Українські воїни ліквідували екс-слідчого РФ з особливо важливих справ Сергія Краснікова. Окупант сумував на пенсії, тому поїхав воювати в Україну як найманець.

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штірліц у своєму Telegram-каналі.

За його даними, Красніков до виходу на пенсію був співробітником Центрального апарату слідчого комітету РФ і дослужився до звання полковника юстиції.

"Полковнику юстиції Красникову Сергію було нудно на пенсії, і він вирішив поїхати найманцем до України. Де і був офіційно денацифікований та демілітаризований", - зазначив Штірліц.

Як повідомлялося, станом на ранок 14 червня українські бійці з початку повномасштабної збройної агресії РФ знищили 32,5 тисячі окупантів.

Нагадаємо, на Херсонщині українські захисники здійснюють наступ за трьома напрямками. Днями від російських окупантів було звільнено селище Таврійське.

Сьогодні було оприлюднене відео, яке записав український захисник за 10 км від Херсона.

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