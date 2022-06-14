Українські воїни ліквідували екс-слідчого РФ з особливо важливих справ Сергія Краснікова. Окупант сумував на пенсії, тому поїхав воювати в Україну як найманець.

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штірліц у своєму Telegram-каналі.

За його даними, Красніков до виходу на пенсію був співробітником Центрального апарату слідчого комітету РФ і дослужився до звання полковника юстиції.

"Полковнику юстиції Красникову Сергію було нудно на пенсії, і він вирішив поїхати найманцем до України. Де і був офіційно денацифікований та демілітаризований", - зазначив Штірліц.

Як повідомлялося, станом на ранок 14 червня українські бійці з початку повномасштабної збройної агресії РФ знищили 32,5 тисячі окупантів

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