Наразі його оголошено в розшук.

На Чернігівщині судитимуть російського військовослужбовця, який два дні утримував зв'язану жінку у погребі без води та їжі.

Про це повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, 28 березня під час окупації армією РФ села Старий Биків Ніжинського району обвинувачений жорстоко поводився з місцевими мешканцями. Він відбирав у них мобільні телефони та заощадження", - йдеться у дописі.

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Погрожуючи розстрілом, він вимагав дані про розташування військовослужбовців Збройних сил України.

"Не отримавши необхідних відомостей, російський військовий утримував одну з місцевих жінок зі зв'язаними за спиною руками та заклеєними скотчем очима упродовж двох днів у погребі без води та їжі. При цьому постійно погрожував жінці фізичним та сексуальним насильством", - наголосили у прокуратурі.

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно військовослужбовця 21-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади сухопутних військ Російської Федерації за порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Обвинуваченого оголошено в розшук.

Як повідомляв УНІАН, російський окупант демонстрував череп нібито українського бійця: омбудсмен звернувся в ООН.

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