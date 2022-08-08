Українські військові стверджують, що ситуація на північному кордоні України – без суттєвих змін.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін у діях російських окупантів немає. Проте ворог продовжує нарощувати систему протиповітряної оборони у прикордонних з Україною областях Білорусі.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні.

Українські військові стверджують, що ситуація на півночі України – без суттєвих змін. Позиції та активність сил окупантів за останню добу суттєво не змінилась. Разом з тим, у прикордонні з Україною – на території Білорусі ворожі війська продовжують нарощувати засоби ППО.

На Сіверському напрямку - у прикордонних з Україною районах Росії - утримують окремі підрозділи військ західного військового округу. Мова йде про Брянську та Курську області.

Раніше в Держприкордонслужбі заявили, що загроза вторгнення окупантів в Україну з боку Білорусі залишається. Тому Збройні сили України спільно з прикордонниками постійно відстежують ситуацію і зміцнюють кордони.

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