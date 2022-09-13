Звільнення відбулося після успішної наступальної операції.

У Харківській області Сили оборони України звільнили населені пункти Липці, Глибоке та Стрілеча.

Про це повідомляє 247 окремий батальйон 127 окремої бригади ТрО Харкова ЗСУ у Facebook.

"247 окремий батальйон 127 окремої бригади у ході успішної наступальної операції звільнив населені пункти Липці, Глибоке та Стрілеча", - йдеться у повідомленні.

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"Це наша земля. Вона є, була і буде Україною. Ніякого "руського міра" тут не буде. Ми виженемо окупантів з кожного українського міста й села", - наголосили військові.

Контрнаступ ЗСУ на Харківському напрямку

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня Збройні сили України почали контрнаступну кампанію на окупованих територіях Харківської області.

11 вересня в Міноборони РФ визнали, що втратили контроль майже над усією захопленою частиною регіону.

Згодом у Генштабі ЗСУ підтвердили, що ворожі сили втекли з Харківської області.

Відомо, що з початку вересня українські захисники звільнили від окупантів 6 тис. кв. км території України.

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